TELEVIZIONÁŘ: Erotický výkřik, kde si Ringo Starr zkusil roli papeže

Přitom příběh zdánlivě zapadá do poklidné přihrádky „klasika“, protože jeho hrdinou je skladatel Ferenc Liszt, soupeřící o slávu s kolegou Richardem Wagnerem.

Jenže ve snímku se klavírní virtuos 19. století podobá spíše rockové hvězdě současnosti, ostatně titulní roli ztělesnil Roger Daltrey, frontman britské skupiny The Who, jenž tu také hraje osobně na piano – stejně jako většina kaskadérů, kteří za něho zaskakují.

Ve vedlejší roli Thora se zase objevuje Rick Wakeman, klávesista kapely Yes, který byl zároveň autorem soundtracku, ve scéně s obrazy „světců hudby“ se najdou například Elvis Presley, Elton John nebo Pete Townshend ze skupiny The Who. A Ringo Starr, bubeník slavných The Beatles, si ve filmu zahrál dokonce postavu papeže.

Britský režisér Ken Russell mu prý roli hlavy katolické církve svěřil kvůli kacířskému výroku Starrova souputníka Johna Lennona, že „Beatles jsou větší než Ježíš“.