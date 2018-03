LETNÍ FESTIVALY: přehled hudebních akcí sezony 2018

Červen 2018

1. a 2. června, Jachta Fest (Choceň)

Zahrají: Mandrage, Wohnout, Tata bojs

1. a 2. června, Rockový slunovrat (Řevnice)

Zahrají: Dub FX, Dubioza Kolektiv, Russkaja

1. až 3. června, Metalfest Open Air (Plzeň)

Zahrají: Apocalyptica, Nightwish, Accept

2. června, Maloskalská noc (Malá Skála)

Zahrají: Žlutý pes, Michal Hrůza, UDG

2. června, Okoř se šťávou

Zahrají: Hana Zagorová, Mirai, Jelen

6. června, Country Fontána (Praha)

Zahrají: Věra Martinová, Kamelot, Žalman a spol.

15. – 17. června, Votvírák (Milovice)

Zahrají: Chinaski, PSH, Divokej Bill

16. června, Oldies Festival (Ostrava)

Zahrají: Masterboy, Sin with Sebastian, Pharao

16. června, Broumovská kytara

Zahrají: Rybičky 48, Imodium, Voxel

16. června, Brněnská country fontána

Zahrají: Žalman a spol., Jitka Vrbová, Karel Kahovec

22. a 23. června, Metronome Festival Prague

Zahrají: Massive Attack, The Chemical Brothers, Tom Odell

22. a 23. června, Holešovská regata (Holešov)

Zahrají: Chinaski, David Koller, Lenny

22. a 23. června, Bernard fest (Humpolec)

Zahrají: Karel Gott, Meky Žbirka, Jaroslav Uhlíř

22. a 23. června, Plameny rockfest (Pardubice)

Zahrají: Alkehol, Arakain, Harlej

22. - 24. června, United Islands of Prague

Festival zatím program nezveřejnil.

23. června, Country Fontána Ostrava

Zahrají: Věra Martinová, Folk Team, Žalman a spol.

23. června, Badyfest (Nučice)

Zahrají: Arakain, Vitacit, Plexis

23. června, Morava park fest (Blansko)

Zahrají: Rybičky 48, Jelen, Aneta Langerová

28. - 30. června, Aerodrome (Milovice)

Zahrají: Lana Del Rey, Nine Inch Nails, Macklemore

29. a 30. června, Fingers Up (Mohelnice)

Zahrají: Tomáš Klus, Vypsaná fixa, Prago Union

29. a 30. června, Přeštěnice

Zahrají: Horkýže slíže, Rybičky 48, No Names

29. a 30. června, Hradecký slunovrat (Hradec nad Moravicí)

Zahrají: Zrní, Jaroslav Hutka, Dan Bárta & Illustratosphere

29. a 30. června, Super den (Hlučín)

Zahrají: Dara Rolins, Monkey Business, Sebastian

29. a 30. června, Vývrtka (Peruc u Loun)

Zahrají: WWW, Neurobeat, Tatran

30. června, Vítání léta v Příbrami

Zahrají: Verona, ATMO Music, Totální nasazení

30. června, Vysmáté léto Kadaň

Zahrají: Tomáš Klus, Divokej Bill, Michal Hrůza

30. června, Brněnecfest (Brněnec u Svitav)

Zahrají: Acidez, E!E, S.P.S.

30. června, Pelíšek fest (Bystřice nad Pernštejnem)

Zahrají: Harlej, Wohnout, Sebastian

Červenec 2018

4. až 6. července, Rock for People (Hradec Králové)

Zahrají: The Prodigy, Volbeat, The Kooks

4. až 7. července, Beats for Love (Ostrava)

Zahrají: Galantis, Alan Walker, Roger Sanchez

5. až 8. července, Boskovice

Festival zatím program nezveřejnil.

6. a 7. července, Pekelný ostrov (Holýšov)

Zahrají: Uriah Heep, Chinaski, Arakain & Lucie Bílá

6. a 7. července, Den fotbalu Polička

Zahrají: Mandrage, Rybičky 48, Dymytry

7. července, Kryštof Kemp (Náměšť na Hané)

Zahrají: Kryštof a jeho hosté

7. července, Slap Fest (Tachov)

Zahrají: Baestien, Eat Me Fresh, Pacino

6. až 8. července, Global Chill-out festival (Kuřimská Nová Ves)

Zahrají: Chronos, Essence project, Chlorophil

12. až 14. července, Fajtfest (Velké Meziříčí)

Betraying the Martyrs, Crystal Lake, Emmure

12. až 15. července, Masters of Rock (Vizovice)

Zahrají: Helloween, Gene Simmons Band, Dirkschneider

13. a 14. července, Hrady CZ (Točník)

Zahrají: J.A.R., Lenny, Divokej Bill

13. a 14. července, Létofest (Pardubice)

Zahrají: Kabát, Chinaski, Wanastovi Vjecy

13. a 14. července, Explosive sounds festival (Olomouc)

Zahrají: EGO, ATMO Music, Chris Sadler

13. a 14. července, Letiště festival (Hranice na Moravě)

Festival zatím program nezveřejnil.

13. a 14. července, Tarock (Tachov)

Zahrají: Alkehol, Cocotte Minute, Mandrage

13. a 14. července, Festival Slunce Strážnice

Zahrají: Fleret, Jaroslav Samson Lenk, Michal Prokop

13. až 15. července, Mighty Sounds (Tábor)

Zahrají: Anti-Flag, Dub FX, Royal Republic

14. července, Kryštof Kemp (Hukvaldy)

Zahrají: Kryštof a jeho hosté

14. července, Barvy léta (Poděbrady)

Zahrají: Tři sestry, Vypsaná fixa, Wohnout

18. až 21. července, Colours of Ostrava

Zahrají: N.E.R.D, Kygo, Jessie J

20. července, Čeřínek (Hutě u Jihlavy)

Zahrají: Tomáš Klus, Wohnout, Horkýže slíže

20. července, KilianGang Motosraz (Voděrady)

Zahrají: Harlej, Citron, Doga

20. a 21. července, Hrady CZ (Kunětická hora)

Zahrají: J.A.R., Lenny, Divokej Bill

20. a 21. července, Přehrady Fest (Slapy)

Zahrají: Chinaski, Tomáš Klus, Mirai

20. a 21. července, Létofest (České Budějovice)

Zahrají: Kabát, Chinaski, Wanastovi Vjecy

20. a 21. července, The Legends Rock Fest (Hořice)

Zahrají: Traktor, Harlej, Dymytry

20. a 21. července, Agressive Music Fest (Pohoří u Dobrušky)

Zahrají: Dead End, Death On Arrival, Deathward

20. a 21. července, Footfest (Želeč u Tábora)

Zahrají: Alphaville, Divokej Bill, Arakain & Lucie Bílá

20. až 22. července, Cross Festival (Praha)

Zahrají: Prago Union, DJ Zinc, Circus Brothers

21. července, Kryštof Kemp (Mikulov)

Zahrají: Kryštof a jeho hosté

21. července, Rockové školy (Bučovice)

Zahrají: Kamil Střihavka & Leaders!, Progress 2, Dark Gamballe

21. července, Rozmarné léto (Doksy)

Zahrají: Tomáš Klus, Žlutý pes, Jaroslav Uhlíř

26. až 28. července, Štěrkovna Open Music (Hlučín)

Zahrají: Jaromír Nohavica, Tomáš Klus s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Dan Bárta & Alice

26. až 29. července, Benátská! s Impulsem (Liberec)

Zahrají: Jaromír Nohavica, Bonnie Tylerová, Guano Apes

26. až 28. července, Sázavafest (Světlá nad Sázavou)

Zahrají: Kryštof, No Name, Mandrage

27. července, Pokořen (Litoměřice)

Zahrají: Živé kvety, Byl pes, Krásné nové stroje

27. a 28. července, Hrady CZ (Švihov)

Zahrají: J.A.R., Lenny, Divokej Bill

27. a 28. července, Country Festival Pecka

Zahrají: Věra Martinová, Fešáci, Václav Neckář

27. a 28. července, Air Festival (Hradec Králové)

Zahrají: Carnage, Pegboard Nerds, Brohug

27. a 28. července, Festival Rosnička (Svitavy)

Zahrají: Hello Marcel a další

27. a 28. července, Morava Music Fest (Tvrdonice)

Zahrají: UDG, Mirai, Marie Rottrová

28. července, Kryštof Kemp (Svojšice u Přelouče)

Zahrají: Kryštof a jeho hosté

28. července, Rock In Roll (Nová Role)

Zahrají: Visací zámek, Sto zvířat, Kamil Střihavka & Leaders!

28. července, Let’s GO fest (Třebíz)

Zahrají: Pokáč, Punk Floid, Osoba blízká

Srpen 2018

2. až 4. srpna, Let It Roll (Milovice)

Zahrají: Andy C, Camo & Krooked, Pendulum

2. až 4. srpna, Keltská noc (Harrachov)

Zahrají: Vypsaná fixa, Wohnout, Tři sestry

3. srpna, Česká 1 Fest (Malešov)

Zahrají: Rybičky 48, Vypsaná fixa, Sto zvířat

3. a 4. srpna, Hrady CZ (Rožmberk nad Vltavou)

Zahrají: J.A.R., Lenny, Divokej Bill

3. a 4. srpna, Přehrady Fest (Vranov)

Zahrají: Chinaski, Tomáš Klus, Mirai

3. a 4. srpna, Létofest (Brno)

Zahrají: Kabát, Chinaski, Wanastovi Vjecy

3. a 4. srpna, Beseda u Bigbítu (Tasov u Veselí nad Moravou)

Zahrají: Jan P. Muchow & The Antagonists, LVMEN, Astronautalis

3. a 4. srpna, Ladná Čeladná

Zahrají: Aneta Langerová, Korben Dallas a další

4. srpna, Boskofest (Boskovice)

Zahrají: Michal Hrůza, Tata bojs, Iné kafe

4. srpna, Keep Swinging! (Český Krumlov)

Zahrají: Jan Smigmator, Dasha, Tom Gaebel

4. srpna, Rock Fest Jince

Zahrají: Traktor, Visací zámek, Pekař

4. srpna, Bolevák Music Festival (Plzeň)

Zahrají: EKG, MATAMAR, MANENE

8. až 11. srpna, Brutal Assault (Jaroměř)

Zahrají: Behemoth, Cannibal Corpse, Sepultura

9. až 11. srpna, Slavnosti piva Kamínka (Roštín)

Zahrají: Dymytry, Wohnout, Tublatanka

10. a 11. srpna, Hrady CZ (Veveří)

Zahrají: J.A.R., Lenny, Divokej Bill

10. a 11. srpna, Chodrockfest (Domažlice)

Zahrají: No Name, Pipes and Pints, Mňága a Žďorp

10. až 12. srpna, Urban Rock (Brno)

Zahrají: Enter Shikari, The Adicts, Dog Eat Dog

10. až 13. srpna, Summer Tropical Beats (Praha)

Zahrají: Dj Relâmpago Aka Uptown, Erk Caetano, Imortal

11. srpna, Kryštof Kemp (Konopiště)

Zahrají: Kryštof a jeho hosté

11. srpna, Magmafest (Jihlava)

Zahrají: Škwor, Dymytry, Arakain

11. srpna, Česko-Slovenský Večer (Český Krumlov)

Zahrají: Čechomor, Lúčnica, Vojenská hudba Olomouc

16. až 18. srpna, Fest Pod Parou (Vyškov)

Zahrají: Lagwagon, U.S. Bombs, Agnostic Front

16. až 18. srpna, Death Coffee Párty (Litoměřice)

Zahrají: Katalepsy, SPASM, CYTOTOXIN

17. a 18. srpna, Hrady CZ (Hradec nad Moravicí)

Zahrají: J.A.R., Lenny, Divokej Bill

17. a 18. srpna, Létofest (Olomouc)

Zahrají: Kabát, Chinaski, Wanastovi Vjecy

17. a 18. srpna, Vizovické Trnkobraní

Zahrají: Arakain & Lucie Bílá, Doctor P. P., Ewa Farna

17. a 18. srpna, Rock Of Sadská

Zahrají: Harlej, Krucipüsk, Dymytry

17. a 18. srpna, Summer Punk Párty (Volyně)

Zahrají: Acidez, Evergreen Terrace, Hopes

17. a 18. srpna, Rock Heart (Moravský Krumlov)

Zahrají: HammerFall, Sodom, Kataklysm

17. až 19. srpna, Stock Dobrohostov (Havlíčkův Brod)

Zahrají: Keks, Vosa, Morava

18. srpna, Kryštof Kemp (Liberec)

Zahrají: Kryštof a jeho hosté

18. srpna, Paráda Fest (Konopiště)

Zahrají: Chinaski, Anna K, Marek Ztracený

18. srpna, Rampušák Fest (Dobruška)

Zahrají: Arakain & Lucie Bílá, No Name, Wohnout

23. až 25. srpna, Hip Hop Kemp (Hradec Králové)

Zahrají: $uicieboy$, Joyner Lucas, Chief Keef

24. a 25. srpna, Hrady CZ (Bouzov)

Zahrají: J.A.R., Lenny, Divokej Bill

24. a 25. srpna, Létofest (Karlovy Vary)

Zahrají: Kabát, Chinaski, Wanastovi Vjecy

24. a 25. srpna, Rock for Churchill (Vroutek)

Zahrají: Lamb, The Subways, Paddy & The Rats

24. a 25. srpna, Festival Valník (Slaný)

Zahrají: Rybičky 48, Slobodná Europa, Sto zvířat

24. a 25. srpna, Eurotrialog Mikulov

Zahrají: James Harries, Bittová-Dusilová-Načeva, Tomáš Kočko

24. a 25. srpna, Finlandia Mácháč (Doksy)

Zahrají: Armin van Buuren, Harwell, Chris Sadler

25. srpna, Kryštof Kemp (Plzeň)

Zahrají: Kryštof a jeho hosté

25. a 26. srpna, Festival Kouřimská Skála

Zahrají: Oceán, Shalom, Petr Muk Band

30. srpna až 2. září, Soundtrack Poděbrady

Zahrají: Eric Serra, Ondřej Soukup, Čechomor

31. srpna a 1. září, Hrady CZ (Bezděz)

Zahrají: J.A.R., Lenny, Divokej Bill

31. srpna a 1. září, Létofest (Plzeň)

Zahrají: Kabát, Chinaski, Wanastovi Vjecy

31. srpna a 1. září, Happy Faces Festival (Koněšín)

Zahrají: Slza, Lunetic, Marie Rottrová

Září 2018

1. září, Kryštof Kemp (Loket nad Ohří)

Zahrají: Kryštof a jeho hosté

1. září, Výrava Fest

Zahrají: Chinaski, No Name, Xindl X

7. a 8. září, Létofest (Liberec)

Zahrají: Kabát, Chinaski, Wanastovi Vjecy

7. a 8. září, Shotgun Festival (Hrádek nad Nisou)

Zahrají: HRTL, Loxy, Umwelt

Kam za hranice?

1. až 3. června, Rock im Park (Norimberk, Německo)

Zahrají: 30 Seconds to Mars, Muse, Foo Fighters

5. a 7. července, Pohoda (Trenčín, Slovensko)

Zahrají: The Chemical Brothers, Jamie Cullum, St. Vincent

14. až 17. července, Nova Rock Festival (Nickelsdorf, Rakousko)

Zahrají: Marilyn Manson, The Prodigy, Iron Maiden

2. až 5. srpna, Lollapalooza (Berlín, Neměcko)

Zahrají: The Weeknd, Bruno Mars, Jack White

8. až. 15. srpna, Sziget Festival (Budapešť, Maďarsko)

Zahrají: Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Mumford & Sons

10. a 11. srpna, Grape Festival (Piešťany, Slovensko)

Zahrají: alt-J, Kodaline, Lamb

17. a 18. srpna, Krakow Live Festival (Krakov, Polsko)

Zahrají: Die Antwoord, Kendrick Lamar, Martin Garrix