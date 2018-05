Červencový multižánrový festival Colours of Ostrava navštěvují každý rok stovky tělesně postižených...

VIDEO „Soudruhu Stingle my bychom chtěli, abyste byl indiánský náčelník,“ ozvalo se jednoho dne v...

VIDEO Americká rocková kapela Imagine Dragons přijela v pondělí do pražské O2 areny v rámci turné ke své...

VIDEO Miliardář Igor Rattaj se po velkých investicích do českých ski areálů rozhodl proměnit svět...

Mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava se poučil z loňského kolapsu v zahajovací den u...

VIDEO Festival Colours of Ostrava ohlašuje dalších dvacet nových zahraničních jmen. Mezi nimi je největší...

Ve věku 48 let zemřel islandský autor filmové hudby Jóhann Jóhannsson, který dostal oscarové...

Festival Colours of Ostrava oznamuje další koncertní premiéru: vůbec poprvé přivítá v Česku...

Vystoupení hned čtyř interpretů světové hudební scény oznámili pořadatelé festivalu Colours of...

VIDEO Hlavní tvář irské skupiny Cranberries Dolores O'Riordanová náhle zemřela ve věku 46 let. Zpěvačku...

Colours of Ostrava přivítají bílou královnu černého soulu Joss Stone

10. ledna 2018

Do programu festivalu Colours of Ostrava, který se uskuteční od 18. do 21. července v areálu...