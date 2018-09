Ortel míní, že Slavík ztrácí smysl, Gott a Bílá věří v návrat ankety

„Pokud lidé nemají možnost ovlivnit hlasování v soutěži popularity, ztrácí anketa svou podstatu,“ míní Tomáš Ortel. „O změně pravidel se diskutovalo hned po loňském vyhlášení Slavíků, tak se dalo očekávat podobné prohlášení pana Těšínského. Otázkou zůstává, jakou roli v těchto krocích hraje kapela Ortel a zda se skutečně jen nehledá způsob, jak zabránit kapele či mé osobě ukázat se na obrazovkách,“ uvažuje dále Ortel.

„Při loňském vyhlašování Českého slavíka bylo kapele ze strany pořadatelů doporučeno, aby se ceremoniálu neúčastnila, kvůli nevoli mnohých umělců sedět v sále s tak kontroverzní skupinou jako Ortel. Přání organizátorů jsme vyhověli, přesto se do scénáře dostal nevybíravý útok na mou osobu, ale i celou kapelu. Po odebrání hlasů a oznámení o údajném porušení pravidel naším fanklubem již celá soutěž podle mě ztratila punc nezávislosti,“ dodal.

Podle Ortela však nejde o nic překvapivého. „Pamětníci ví své o politických tlacích na jednotlivé ročníky soutěže. Tudíž se zas tak moc z historického hlediska nemění,“ míní lídr kapely, jejíž fanoušci podle pořadatelů sbírali hlasy pro Ortel organizovaně, čímž porušili pravidla ankety.

Ovšem v době sociálních sítí jsou takové akce běžné, nedávno se fanoušci podobně svolávali na podporu Lucie Vondráčkové, aby jí případnou výhrou ve Slavíku vynahradili její současné problémy kolem rozvodu.

K nové situaci se vyjádřil rovněž rekordman v počtu trofejí, zpěvák Karel Gott. „Anketu Český slavík považuji za nedílnou součást české populární hudby. Osobně jsem se vždy na slavnostní vyhlašování vítězů těšil, mimo jiné proto, že jsem měl možnost potkat v sále kolegy, od kterých jsem se vždy nechal rád inspirovat. Pevně proto věřím, že v příštím roce se podaří anketu obnovit a panu Těšínskému přeji hodně síly a nadšení v další práci,“ vzkázal Karel Gott.

Vedle Gotta je symbolem Slavíků posledních desetiletí i zpěvačka Lucie Bílá. „Věřím, že je ozdravná pauza dobré rozhodnutí, jako věřím, ze se Slavík opět znovu narodí. Teď bych jen chtěla za sebe z celého srdce poděkovat pořádající agentuře za ta dlouhá léta, která Slavíkům věnovala,“ uvedla pro iDNES.cz Bílá.



Ke přerušení ankety se vyjádřili i další hudebníci. „Tahle show mi chybět nebude a určitě páni udělali dobrý krok. V Česku se totiž děje strašně moc zajímavé muziky, se kterou se tahle anketa totálně míjí. Jen pár zakonzervovaných interpretů a každý rok pořád dokola. Život ale tepe jinde,“ vzkázal zpěvák Michael Foret.



„Držím Jardovi Těšínskému palce, aby se mu restart Slavíka povedl. Holt Karel Gott toho svého padesátého Slavíka dostane o rok později. Škoda, že letos zmizí z obrazovek jeden z mála televizních přenosů, kde se hraje a zpívá živě,“ řekl naopak hudebník Radan Dolejš.

„Zažil jsem Zlatého slavíka jako nomenklaturní bolševickou soutěž a po revoluci mě už nepřesvědčil a podle mě si nezískal novou tvář,“ uvedl skladatel a člen kapely Lucie Michal Dvořák. „Existují lidé, kteří hrají po klubech, je to jejich poslání a dělají to skvěle. Ty taková anketa nikdy nepostihne. Navíc každá podobná soutěž prostě je zmanipulovatelná, jak se v posledních letech opět ukázalo. Jasně, úspěch ve Slavíkovi se hodí jako marketing, když máte novou desku, přízeň fanoušků potěší, ale podle mě je to legrační. Hudba přece není běh na sto metrů,“ dodal hudebník.



VIDEO: Co o zrušení Zlatého slavíka řekla zpěvačka Eva Pilarová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Když anketa Slavík vznikla v šedesátých letech, tak to bylo takové spontánní a super. Dnes už to má octovou pachuť osmdesátých let, kdy se tato anketa začala zneužívat. Přestože naši fanoušci nám hlasy posílají a my jsme se díky nim umisťovali v Top 10, za což jim děkujeme, pokud anketa letos nebude, za nás se nic neděje,“ uvedl za kapelu Čechomor Karel Holas.

