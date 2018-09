Český slavík letos nebude. Chce restart, další ročníky plánuje změny

Impulsem pro radikální řez byly kauzy posledních ročníků spojené s masivním hlasováním fanoušků pro kontroverzní kapelu Ortel. Příznivci skupiny a jejího frontmana Tomáše Ortela, kteří jsou mnohými označovaní za xenofobní, se organizovali na sociálních sítích a jejich hlasování neodpovídalo zcela reálnému významu kapely.



Český slavík 2017 Vše o hudební anketě

To v zásadě neodporovalo pravidlům ankety, i proto Těšínský plánuje změny.

„Představte si, že třeba nějaký politik něco zazpívá a jeho příznivci se na sociální síti dohodnou, že mu pošlou hlasy do ankety. On se dostane někam na přední příčky a tím se náležitě zviditelní. S tím by měl nejspíš problém organizátor hudební ankety nebo soutěže kdekoli na světě. Na druhé straně nechceme nikoho předem vylučovat. Proto se snažíme najít takovou koncepci, aby anketa byla skutečně o hudbě. Není to snadné a vyžaduje to čas,“ říká Těšínský.

Ten restartoval původní anketu časopisu Mladý svět Zlatý slavík v roce 1996. Jak budou změny vypadat a jestli se Český slavík skutečně po roce vrátí, se neví. „Nikdo nemůže s jistotou říct, že pauza anketu u hudebníků nepoškodí. Ale myslím, že je to tak silná a známá značka, že tak rychle z paměti lidí nevymizí,“ dodává Těšínský.

