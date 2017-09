Neplánoval, že někdy umře. Herečtí kolegové vzpomínají na Jana Třísku

„Těžko se mi o tom mluví, sedím tu, brečím a nechci uvěřit, že Honza už tu není s námi. Měli jsme spolu jít tento týden na oběd a v říjnu měl na Jezerce pokřtít knížku, která o našem divadle vychází,“ uvedl Jan Hrušínský, herec a ředitel Divadla Na Jezerce, kde Tříska taktéž působil.

„Znali jsme se celý život. Jako kluk jsem s ním hrál v představení Měsíc na vsi v Národním divadle, později jsme spolu hráli přes šest let v Divadle Na Jezerce hru Kumšt. Byl to vynikající herec a skvělý kamarád, s jehož odchodem se neumím smířit,“ dodal Hrušínský. Spolu s ním a Třískou si v Kumštu zahrál taktéž Jan Kačer, který pro iDNES.cz uvedl, že vyjádřit se ke skonu svého kolegy je pro něj nyní příliš těžké.

Právě Kačer si s Třískou zahrál třeba i v legendárním nastudování Krále Leara v režii Martina Huby, které v roce 2002 uvedly Letní Shakespearovské slavnosti. A jako na velkého shakespearovského herce na Třísku vzpomněl odborník na tohoto dramatika Martin Hilský. „Opsal veliký herecký oblouk od Romea ke králi Learovi. Já jsem viděl obojí a před obojím smekám,“ řekl Hilský ČTK. „Jeho herectví bylo profesionální, ale zároveň osobní, prožité a procítěné,“ dodal.

Podle Michala Rychlého z agentury, která pořádá Letní shakespearovské slavnosti, Třískův Král Lear způsobil, že se slavnosti staly divadelním fenoménem. Po loňském úspěchu se letos na repertoár slavností vrátil pořad Pocta Shakespearovi, kde Tříska recitoval sonety.



Hilský připomněl, že Shakespearovy sonety jsou velmi často o pomíjivosti lidského bytí. „Mluvili jsme spolu i o těchto posledních věcech. Velmi krásně. Vím jedinou věc, že to těžce prožíval a řekl mi: ‚Martine, po osmdesátce je to všechno jinak. Věř mi.‘ To mám od něj. Ale připadá mi jako šílená shoda okolností, že už není,“ řekl Hilský.

Herečka a diplomatka Magda Vášáryová řekla, že herec byl podle ní vzhledem ke svému věku v dobré kondici. „Je mi to líto, protože pokud vím, tak Honza neplánoval, že někdy umře. Držel diety, cvičil a myslím si, že i ve svých 80 letech byl velice připraven fyzicky i mentálně, byl schopen naučit se dlouhé texty,“ řekla ČTK herečka, která s Třískou v roce 1970 hrála hlavní roli ve Weiglově snímku Radúz a Mahulena.

„V Janu Třískovi česká kultura ztrácí jednu z nejtalentovanějších hereckých osobností. Ale nejen to. Ztrácí velmi čestného a poctivého člověka,“ uvedl pro iDNES.cz ministr kultury Daniel Herman.



Na velkého herce vzpomnělo i Národní divadlo: „Tyra, Treplev, Titta-Nane, Romeo... a mnoho dalších rolí, kterými se herec Jan Tříska proslavil na jevištích Národního divadla v letech 1959-1966. Čest jeho památce!“ uvedla tamní činohra na svém Facebooku spolu se sérií fotografií z uvedených her.