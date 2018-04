TELEVIZIONÁŘ: Prezident Blaník proti SuperStar. Ale vítězí kněžna

Oba tituly mají navenek zvučnou pověst, ovšem při bližším zkoumání to takové zázraky nejsou. Filmová odvozenina známého internetového seriálu, jejíž finále se upravovalo těsně před únorovou premiérou podle skutečných výsledků prezidentských voleb, našla dosud v kinech 166 tisíc diváků; to stačí mezi letošními domácími novinkami až na čtvrté místo, volební téma zjevně už netáhne.

Ani SuperStar zatím nijak zvlášť nezářila, castingové díly sledovalo kolem šesti set tisíc diváků. Teď už to bude zajímavější, ze 120 čekatelů jich na konci večera zbude dvacet.

Nicméně i pěvecká bitva čekatelů na popovou slávu se dá ještě o týden odložit. Existuje pro to jeden silný důvod. Proč?

Protože na ČT2 se oscarový Gary Cooper vrátí coby legendární tvář „westernu pro lidi, co nemají rádi westerny“, jak tvůrci přezdívali filmu V pravé poledne. A po jeho boku se zaskví příští monacká kněžna Grace Kellyová, jež tu dostala první velkou hereckou příležitost.

Bylo jí tehdy málo přes dvacet let a okouzlila i padesátníka Coopera, s nímž při natáčení černobílé klasiky prožila barvitý románek. Mimochodem oscarovou píseň z filmu Do not forsake me, oh, my darling přezpíval u nás Waldemar Matuška s textem Buď pořád se mnou, lásko sladká.