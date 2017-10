TELEVIZIONÁŘ: Babiš, Aerosmith, nebo Pink? Jejich tvář má také známý hlas

Neboť ve stejné době, kdy na Nově v pořadu Tvoje tvář má známý hlas nastoupí Tomáš Matonoha coby Johnny Cash proti Janu Kopečnému v dámském převleku za Pink, bude ČT 24 hlásit, jak dopadl Andrej Babiš, co vzkazuje Tomio Okamura, s kým se domlouvá Lubomír Zaorálek a co si o tom myslí armáda komentátorů. Načež peoplemetry do nedělní kocoviny přinesou výsledky jiné volby: jestli občany více zajímalo, zda Leona Machálková v roli Jennifer Lopez porazí Aerosmith v podání Anety Krejčíkové, nebo skutečnost, které známé tváře vynesené našimi neznámými hlasy na výsluní si před kamerami padnou do náruče.

Podle dosavadních měření si imitátorské zpívání vybírají hlavně mladé ženy, kdežto zájem o politiku se přisuzuje více mužům, i když výzkumy tvrdí, že je to dávno pouhý mýtus.

Nicméně za partnerskou rvačku o televizní ovladač nestojí ani jedna ze sobotních soutěžních estrád, tím spíše, že nás v obou případech čeká ještě hodně repríz. A lze předpokládat, že spolu s nimi i spousta známých tváří.