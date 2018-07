Děti okupantů? Turisté v kožichu? V Arše řeší vztah k dnešním „Rusákům“

Rusáci? jsou dalším multimediálním projektem týmu, který tvoří videoartista Jaroslav Hrdlička, hudební skladatel Jan Burian a autorka konceptu Jana Svobodová. Loni takto připravili dokumentární představení Obyčejní lidé, které se přes osobní příběhy a výpovědi zabývalo česko-čínskými vztahy.



„S námětem přišel Jan Burian. Přišlo mu zajímavé podívat se na názory mladých Rusů, kteří žijí mezi námi a které my vůbec nevnímáme,“ vysvětluje Jana Svobodová a dodává, že pod souslovím ruská komunita si často představíme jen ty turisty, kteří k nám jezdí oděni do kožichů. „Anebo jsou to ti Rusové, již tu s námi žijí dlouho a kterých máme plné zuby právě kvůli okupaci,“ pokračuje. „Já patřím ke generaci, která se musela učit ruštinu, můj otec byl vyhozen ze strany. Okupace můj život hodně ovlivnila,“ vysvětluje Svobodová, proč se projektu nejdříve trochu bála právě pro vnitřně zakořeněné předsudky. „Pak jsem si řekla, že je to právě výzva podívat se na to z mého osobního hlediska,“ dodává.



Současnou politickou situaci do představení tvůrci míchat nechtěli, jako v Obyčejných lidech jim i zde šlo především o osobní příběhy nyní u nás žijících mladých Rusů. „Není to tedy o Rusech obecně, není to o Rusku a není to primárně ani o invazi roku 1968,“ zdůrazňuje autorka. Rusáci? tedy řeší naše vlastní zatížení vůči zdejší ruské komunitě.

V nadžánrovém představení, které doprovodí hudba i video, vystupují celkem tři Rusové. Taneční pár Inga Zotova-Mikshina a Roman Zotov-Mikshin, kteří zároveň připravili choreografii, a mladá Marina Sokol. „Patnáctiletou studentku Gymnázia Jana Nerudy jsme přizvali, protože v rámci autenticity rádi pracujeme s lidmi, kteří nejsou profesionálními umělci,“ vysvětluje Svobodová.

Její první otázka na trojici zněla, zda si uvědomují, že žijí v zemi, kde jejich národ nemáme historicky úplně rádi. „Oni tady pracují, studují a vůbec si to neuvědomili. A bylo ještě zajímavější, že se o invazi dozvěděli až u nás v Čechách,“ popisuje.

Představení oživuje Hrdličkův videoart i Burianova hudba, kterou na pódiu vytvářejí přímo účinkující. Burian je totiž naučil nějaké principy, aby všichni tři performeři mohli hudební doprovod sami doplnit. „Já tam vystupuji jako komentátor. V průběhu procesu se ukázalo, že můj generační pohled je důležitý,“ podotýká Svobodová.

Rusáci? mají za sebou už červnové uvedení, místo klasické předpremiéry však šlo o otevřené zkoušky. „Přišlo nám hezké udělat slavnostní premiéru na 21. srpna,“ uzavírá Svobodová. Hrát se bude v malém sále Divadla Archa.