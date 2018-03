Oscary vyhrála Tvář vody, z herců má sošku Oldman a McDormandová

„Vymazáváme hranice,“ řekl Del Toro. Mexický tvůrce vzpomněl na své začátky mexického chlapce a vítěznou sošku věnoval „všem mladým tvůrcům, kteří nám ukazují, jak se to má dělat.“ Jeho příběh němé uklízečky a vodního netvora z tajné vládní laboratoře dostal celkem čtyři Oscary.

Tři sošky si odnesl válečný Dunkerk, shodně po dvou trofejích získaly na uměřeném večeru plném vzpomínek tituly Tři billboardy kousek za Ebbingem, Coco, Blade Runner 2049 a Nejtemnější hodina.

„To čekání stálo za to,“ děkoval Oldman i Churchillovi a vzpomněl na svou matku, která je v 99 letech starší než Oscary a přenos prý sleduje ze svého gauče. „Jsme parta chuligánů a narcisů - a vidíte, přesto se nám to povedlo,“ žertovala McDormandová, načež uspořádala ovace všem nominovaným.

Za vedlejší role mají Oscary Sam Rockwell za Tři billboardy kousek za Ebbingem a Allison Janneyová za příběh Já, Tonya. Ve finále přišel reparát loňského ceremoniálu. Oscara za film roku opět udělili Warren Beatty a Faye Dunawayová, kteří loni dostali chybnou obálku a vyhlásili tak jiného vítěze. Tentokrát se vše odehrálo bez problémů.

Vrátil se i moderátor Jimmy Kimmel, který hned v úvodu připomněl jak loňský trapas, tak hnutí žen proti sexuálnímu nátlaku, které, jak dodal, „už budou obtěžovány všude jinde, jenom ne na natáčení“. Zmínil i fakt, že producent Harvey Weinstein viněný z násilí vůči ženám byl teprve druhým vyloučeným členem Americké filmové akademie - první pykal za pirátské kopírování filmu.

Členky hnutí Time’s Up na jevišti připomněly sílící hlas žen a v sestřihu také herečky Salmu Hayekovou či Moru Sorvino, které se do boje zapojily. „Ženský rok“ se sice tentokrát neoblékl výhradně do černých rób, ale přenesl se do sestavy hvězd, které ceny předávají. Oscara pro nejlepší herečku v hlavní roli oznámily Jennifer Lawrencová a Jodie Fosterová. Podle tradice má tuto trofej vyhlašovat minulý vítěz mezi herci, tedy Casey Affleck, jenže také on se dočkal nařčení ze sexuálního nátlaku. Odmítl je a na slavnost nepřišel.



„Moji rodiče milovali film a díky nim ho miluji také,“ děkoval za Oscara nejmladší z nominovaných, padesátiletý herec Sam Rockwell, který ztvárnil policistu ve filmu Tři billboardy kousek za Ebbingem.

Soutěžní pole vedla s třinácti nominacemi fantaskní romance Tvář vody, která také vedle hlavní ceny a režie získala sošku i za výpravu a hudbu.

Nejlepší adaptovaný scénář napsal James Ivory, v 89 letech nejstarší oceněný, pro romanci dvou mladíků Dej mi své jméno. Nejlepší původní scénář pro hororovou satiru na rasové téma vytvořil Jordan Peele, vůbec první Afroameričan odměněný v této kategorii.

Z animovaných děl vyhrál favorit Coco, který získal sošku též za píseň Remember Me. Dvakrát uspěl stejný úsek britské historie: válečný Dunkerk proměnil Oscary za střih, zvuk a střih zvuku, Churchillův portrét z téže doby Nejtemnější hodina má i sošku za masky. Za kostýmy byl vyznamenán příběh módního návrháře Nit z přízraků, dokumentem roku je svědectví o ruském dopingu Ikarus a cizojazyčného Oscara si odváží chilská Fantastická žena.

Za kameru pro Rogera Deakinse, jenž uspěl až po čtrnácti nominacích, a také za vizuální efekty má Oscara film Blade Runner 2049, na jehož tricích se podílelo pražské studio UPP. Z krátkometrážních děl vyhrály dokument Heaven Is a Traffic Jam on the 405, hraný příběh Tiché dítě a animovaný snímek Drahý basketbale, za nějž sošku přebíral basketbalista Kobe Bryant. Vzápětí se objevily na sociálních sítích připomínky, že byl v roce 2003 obviněn ze sexuálního útoku.

Náladu před jubilejním ceremoniálem shrnul Tom O’Neil, zakladatel webu věnovaného filmovým cenám GoldDerby.com: „Každý rok se méně a méně diskutuje o tom, kdo vyhraje, a stále více o tom, kolik žen má nominaci nebo kolik černošských či asijských herců prohrálo.“