GLOSA: Oscary dostaly rozum, vyhrál film, ne hnutí. A také Praha

Naštěstí se američtí filmaři v 90. ročníku cen rozumně vrátili k profesi. To je jedna dobrá zpráva; druhá hlásí, že „kousek“ Oscara za triky filmu Blade Runner 2049 může slavit i pražská firma UPP.



Hlavním znakem jubilejního večera byla uměřenost. Projevila se nejen v početním rozdělení poct: čtyři sošky včetně režie, výpravy a hudby zbyly na Tvář vody, tři technické pro válečný Dunkerk, dvě herecké pro představitele matky a policisty v krimi Tři billboardy kousek za Ebbingem.

Po dvou trofejích dostaly též sci-fi Blade Runner 2049, kam Praha dodala galerii starých replikantů, zrod robotky či podvodní souboj, Nejtemnější hodina a animovaný snímek Coco, jenž shodou okolností čerpá z folklóru Mexika, odkud pochází také režisér a producent Tváře vody Guillermo del Toro. Jeho výrok, že „v naší branži vymazáváme hranice“, zní tedy letos mexickými rytmy.

Za scénou s Mirkou Spáčilovou Projděte si události oscarové noci s filmovou kritičkou iDNES.cz a MF DNES. Sledujte v pondělí ve 12:30.

Černošské aktivisty snad uspokojí historicky první Oscar pro Afroameričana za původní scénář. Dostal jej Jordan Peele za hororovou satiru s rasovým tématem Uteč, která den před Oscary vyhrála nezávislé ceny Spirit. Což je přesně její místo; kdyby brala i hlavního Oscara, čpěl by z toho plakát.

Škoda, že nic nezbylo na nejpříjemnější z filmů, komedii o dospívání Lady Bird, která zosobňuje „holčičí“ film bez genderové útočnosti. Ale popravdě i zástupkyně ženského hnutí se na Oscarech držely zkrátka: symbolická černá róba už nebyla povinná a jedno vystoupení hnutí Time’s Up se dalo vydržet.

Až na to, že komiksová Wonder Woman opravdu nebyla vkusným příkladem emancipace a že když Oscara pro krátký animovaný film Drahý basketbale převzal Kobe Bryant, bývalý hráč Los Angeles Lakers, okamžitě se objevily připomínky, že také on byl před patnácti lety obviněn ze sexuálního nátlaku.

Ale na pódiu - ticho po pěšině. Pár krotkých žertů Jimmyho Kimmela a vzácná narážka na Donalda Trumpa zapadly v záplavě vzpomínek na ženy, muže, padlé, prostě na velikány oscarové historie. Retro by mohlo uspávat, ale pokud na jeviště vejdou živé legendy jako Rita Moreno z muzikálu West Side Story, člověk si zase jednou připadá jako na filmové slavnosti, a ne na schůzi.

Jen s opakovaným poklonkováním publiku to pořadatelé přehánějí, třeba když rozdávají občerstvení. Jednak je to už obehrané, jednak marné: oscarové filmy netáhnou. Tvář vody utržila v Americe přes 50 milionů, komiks Black Panther 500 milionů dolarů. U nás Tvář vody vidělo 20 tisíc lidí, superhrdinu 170 tisíc.