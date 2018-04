Točit, či netočit? Koncert skrz mobil je půl zážitku, vadí umělcům

Telefony odevzdat při vstupu, v areálu se pak budete moci dorozumívat klepáním na ocelové industriální konstrukce či voláním do trubek. Festival Colours of Ostrava pojal kauzu mobilů na koncertech jako aprílový vtip.

Ale třeba hudebník Jack White na toto téma nežertuje. „Lidé už na koncertech ani netleskají, protože v jedné ruce mají tu zas****u textovací věc a ve druhé pití. Hrát pro ně je ztráta času,“ řekl magazínu Rolling Stone. Prosby a zákazy většinou nepomáhají, a tak na následujícím turné prý každý návštěvník dostane neoprenovou kapsu, díky níž telefon nepůjde během koncertu použít. Obrázky na památku, ale i pro použití v médiích budou druhý den k dispozici od oficiálního Whiteova fotografa.

Špatný záznam odradí

Radikální řešení? Možná. Ale fakt je ten, že sledovat hudební vystoupení skrz zvednutý telefon je poloviční zážitek. A navíc tím můžete otrávit někoho za sebou. Umělců, kteří se k používání mobilních telefonů na koncertech stavějí přinejmenším odmítavě, je více. Beyoncé například nastavila fanouškům mikrofon a jednoho z nich musela okřiknout: „Dej tu zatracenou kameru pryč!“ Mobily rozrušují i Björk, která vyzývá diváky, aby radši byli součástí vystoupení.

A to je argument, jímž se proti natáčení koncertů na mobily vyslovují nejen hudebníci, které to z pochopitelných důvodů obtěžuje, ale také vědci. Magazín Pitchfork cituje Lindu Henkelovou z Fairfield University v americkém Connecticutu. „S fotoaparátem v ruce se lidé chovají, jako by fotky byly jejich vzpomínkami, ale tak tomu není. Snímek je znázorněním zážitku, ale není to zážitek sám o sobě,“ tvrdí profesorka kognitivní psychologie.

Její studie z roku 2014 nepřekvapivě poukazuje na to, že když místo prostého sledování nějakého vystoupení tu událost fotíte, hůře si pamatujete, co se tam vlastně odehrávalo. Což na koncertech, za jejichž vstupenky platíme nemalé peníze, přece nedává moc smysl. Zároveň potom internet plevelí desítky či stovky nekvalitních záznamů, které paradoxně můžou některé fanoušky odradit. „Cože? Oni hrají tak hrozně?“ zní internetem, aniž si kritik uvědomuje, že nekvalitní záznam dokáže i dobré vystoupení totálně pohřbít.

Mobily místo světel

Samozřejmě ne každý je vůči mobilům v rukou fanoušků tak popudlivý jako Jack White. Mnozí hudebníci buď rezignovali, nebo se prostě naučili jít s dobou a záplavu telefonů v publiku se rozhodli využít v rámci své světelné show. Takže až budete příště na koncertu, je velice pravděpodobné, že v některé příhodné baladě nechá zpěvák úplně zhasnout a scénu ozářit právě jen svítilnami telefonů. Tam, kde se kdysi mihotaly plamínky zapalovačů, je dnes situace plně elektrifikovaná.

Touto cestou se vydali Kelly Family v O2 areně, ale pravděpodobně něco podobného zažijete i na koncertu tuzemské kapely v malém klubu. Poprvé, podruhé je to zážitek, ale jako přes kopírák to nakonec též unudí. Takže situace není černobílá. A jako u všeho je nejlepší i k natáčení koncertů na mobil přistupovat spíše střízlivě.

Vadí vám na koncertu posluchači, kteří si jej natáčí na mobilní telefon?