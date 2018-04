KOMENTÁŘ: Litera ocenila novináře i vědce. A co spisovatelé?

Se vší úctou k oběma oceněným a jejich bezesporu hodnotným dílům – opravdu tady loni nevyšlo zdařilejší dílo od autora čistokrevně literárního? Nebo je jen porota neumí ocenit?

Na hlavu pořadatelů se snesla kritika už po vyhlášení nominací za to, že se do výběru nedostal úspěšný román Jáchyma Topola Citlivý člověk. Nějaká ta nelibost se tak dá očekávat i nyní po vyhlášení letošních vítězů. Trochu to totiž vypadá, že výrazní a známí čeští autoři typu Petry Soukupové, Ondřeje Horáka nebo Anny Bolavé doplatili na témata, která ve svých knihách otevřeli.

Témata lidská, v dobrém slova smyslu obyčejná a možná i do sebe lehce zahleděná. Jak v Liteře za prózu, tak v Knize roku však uspěla spíše problematika celospolečenská – populismus, rasismus, globalizace, klimatické změny. Snad jen genderová problematika chybí.

Jako by ten rok 2018, kdy slavíme sto let od vzniku Československa, nutil i porotce vyzdvihnout práce s jasným a zřetelným přesahem. Ani v kategorii pro mladé čtenáře neměl šanci „obyčejný“ příběh Petry Soukupové, který však díky dobře vybudovanému napětí bude mít u ratolestí větší úspěch než vyprávění o těžkém životě dvou chlapců v protektorátní době.

Ta snaha vzdělávat, oslavovat a vyzdvihovat neznámé je tak z cen Magnesia Litera znovu cítit. Vinu tedy nenesou spisovatelé, kteří by už snad nedokázali psát hodnotné příběhy a museli je nahradit novináři, vědci a jiní. To rozhodně neplatí. Spíše zmíněné a oblíbené problematiky (obzvlášť v dobách důležitých výročí) zrcadlí ve svých textech hlouběji a nedávají je světu tak jednoduše na odiv. A to je kolikrát cennější. Na druhou stranu čtenář, který bude chtít, si toho všimne. Nehledě na odborné poroty a jejich názor.