Magnesii Literu má Erik Tabery, knihami století jsou Saturnin i Švejk

Pro Taberyho je to první ocenění Magnesia Litera. Nominaci si už ale vysloužil za knihu Vládneme, nerušit. Porota už dříve uvedla, že si cení autorových znalostí a množství citací, které v díle využil. „Tolik citací a odkazů na domácí a zahraniční kontext se u českého novináře málokdy vidí. Nechceme-li se cítit opuštěni při svém vzdorování tlaku nebezpečných technologů moci, čtěme ho,“ vyzvala tehdy.

Kniha byla nominovaná v kategorii Litera za publicistiku, kterou však nakonec získal Patrik Ouředník a jeho Antialkorán aneb nejasný svět T. H. V druhé nejzásadnější kategorii, Liteře za prózu, uspěl molekulární genetik Josef Pánek se svým útlým dílem Láska v době globálních klimatických změn, která se vyrovnává s tématy globalizace, rasismu a odlišností ve společnosti.

V kategorii Knihy století hlasovalo 1735 čtenářů, z odborné veřejnosti pak 199 novinářů a literárních odborníků. Kromě výše zmíněných bodoval ještě Bohumil Hrabal s románem Obsluhoval jsem anglického krále a Bylo nás pět od Karla Poláčka.

Nově sponzorovanou kategorii Moleskine Litera za poezii si letos vysloužil Milan Děžinský sbírkou Obcházení ostrova. Nejlepší knihu pro děti a mládež loni podle odborné poroty napsal František Tichý. Jeho Transport za věčnost malým čtenářům přibližuje život v Čechách a na Moravě v protektorátních dobách.

Cena za překlad letos míří do nakladatelství Argo, které díky Radvanu Markusovi uspělo se svou satirickou Hřbitovní hlínou. Ta vypráví o lidech, kteří se rozhodli neodpočívat ani v hrobě. Podobně ostrým humorem pak disponuje i vítěz v kategorii Magnesia Blog roku Felix Kulpa, který píše parodický blog Tisíckráte, ve kterém si utahuje z církve a politiky.

Obálka knihy Magor a jeho doba

Objevem roku se pro svět literatury letos stal známý novinář Marek Švehla. A to díky knize o životě Ivana Martina Jirouse, přezdívaného Magor, z kapely Plastic People of the Universe. „Mezi nesporné klady však patří to, že se nezaměřil jen na život Ivana Martina Jirouse, ale pro ty, kteří se o podrobnosti doby, ať už z jakéhokoli důvodu, nezajímali, objasňuje vznik fenoménu podzemní kultury, undergroundu i politické situace zkoumaného období,“ vysvětluje porota další kvality Švehlovy debutové práce.

V kategoriích naučná literatura uspěla publikace Paneláci 1, 2. Nejlepší nakladatelský čin mají letos na svědomí Academia a Národní muzeum. Uspěla jejich zmenšená reprodukce a komentářový svazek Liber viaticus Jana ze Středy.

Mezi čtenáři loni nejvíce bodovala biografie Tomáše Holého, který by letos oslavil padesáté narozeniny. Knihu napsal Ota Kars, který se zatím věnoval hlavně poezii. Hlasování se zúčastnilo 9 320 lidí. Nejlepší publicistické dílo podle poroty Magnesie Litery loni sepsal Patrik Ouředník. Jeho Antialkorán se vypořádává s choulostivou otázkou islámu v české společnosti a hlavně referování o něm v médiích i běžně mezi lidmi v komunikaci.