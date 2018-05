Bojuji, abych zůstala sebou, líčí Lenny zkušenost s vydáváním v Německu

Nový singl dostal název Enemy a odstartoval spolupráci naší zpěvačky s německým vydavatelstvím Universal. „Hlavní rozdíl mezi Čechy a Němci je v tom, že tady mě pět let znají, naučili se se mnou pracovat, vědí, co ode mě očekávat. S německým vydavatelstvím se teprve poznáváme. Některé věci si musíme vyříkat a ne vždy to jde jednoduše,“ líčí Lenny.

Znamená to, že německé vydavatelství je zvyklé více udávat směr a umělec prostě poslechne?

Abych řekla pravdu, nevím. Ale řešila se otázka, jestli by nebylo lepší uvést singl v nějaké remixované verzi. Ta píseň ještě nebyla dokončená a už hrozilo, že se změní.

Míníte tím, že by písnička vyšla v jiné verzi, než kterou jste vy nahrála?

V takové tanečnější podobě, asi chtěli jít na jistotu. Naprosto chápu snahu o to, aby singl v rádiu uspěl. A já zase bojuju za to, abych to pořád byla já.

Takže je to dobrá škola.

Rozhodně. Ale to byla i zkušenost s vydáváním v Česku, vystupováním na koncertech, jednáním s pořadateli, tím vším se učím.

Lenny - Enemy

Jaké máte na nový singl Enemy ohlasy?

Výjimečně jsem si přečetla komentáře na YouTube, protože mi někdo říkal, že můžu, že jsou pozitivní. A opravdu, lidem se ta písnička líbí.

Jak se vám líbilo natáčení klipu? Ne každý zpěvák si troufne hned na dvouroli.

Pustila jsem se do toho z důvodu, že jsem až do poslední chvíle vlastně nevěděla, jak velká role to bude. Že to bude jenom moje hraní. Nerada fušuju hercům do řemesla, odmítla jsem i nabídky do reklam. Ale týden dopředu jsem měla k dispozici hereckou supervizorku, která absolvovala divadelní školu ve Francii. Takže to byl první klip, na který jsem se tak poctivě připravovala i co se týká hraní.

Jsou pro vás klipy srovnatelně důležité s muzikou samou?

Nerada nad tím mávám rukou. Dneska jde navíc natočit skvělý klip i jenom na mobil, a tedy velmi levně. Mít dobré video je prostě důležité a třeba takový Kendrick Lamar mě úplně nebaví na poslech, zatímco jeho klipy mě dokážou úplně vtáhnout.

Přes léto budete hrát na festivalech?

Dostali jsme nabídku na Hrady CZ, což je skvělé, protože se můžu těšit na každou sobotu. Hrajeme s kapelou na majálesech i na Colours of Ostrava. Výborné akce. A beru to jako přípravu na listopad, kdy vyrazím na miniturné. A jako jeho závěr chci 1. prosince zkusit i pražské Forum Karlín.