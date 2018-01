Colours of Ostrava přivítají bílou královnu černého soulu Joss Stone

„Kromě toho, že všechny tři vládnou výjimečnými hlasy, mají společné to, že se výrazně angažují ve společenských otázkách,“ zdůrazňuje ředitelka festivalu Zlata Holušová. „Oumou Sangaré bojuje aktivně za práva afrických žen, Joss Stone spolupracuje s nejrůznějšími charitami a objíždí dvě stě zemí světa kvůli spolupráci s místními hudebníky a Beth Ditto je hlasitou advokátkou práv LGBT komunity,“ popisuje.¨

Joss Stone se v sedmnácti letech stala nejmladší hudebnicí nominovanou na Mercury Prize a vítězkou britské hitparády, získala Grammy a dvakrát Brit Awards, prodala víc než čtrnáct milionů alb a proměnila se v hvězdu nejvyššího kalibru. Vystupovala s Jamesem Brownem, Gladys Knight, Jeffem Beckem, Stevie Wonderem, Ringo Starrem a v rámci formace SuperHeavy s Mickem Jaggerem, Davem Stewartem z Eurythmics, bollywoodským skladatelem AR Rahmanem a Damianem Marleyem.

Svět černé soulové hudby v ní prý našel svou bílou královnu. „Soul není hudební žánr, ale vyjádření pocitu, který lze vztáhnout na všechno,“ říká Joss Stone. Důkazem její ochoty neustále experimentovat je její Total World Tour, v rámci kterého se rozhodla navštívit 204 zemí planety a spolupracovat s místními hudebníky.

Oumou Sangaré ztělesňuje africkou ženskost, eleganci, rozhodnost i nezávislost. Od svých jednadvaceti let mluví nahlas o věcech, které jsou v Mali víc než tabu. Postavila se proti společenskému řádu znevýhodňujícímu ženy. Na novém albu Mogoya otevírá téma stoupajících sebevražd mladých, odrazuje od emigrace a varuje před cílenými fámami a nebezpečnými dezinformacemi. Naštvaná je i z politiky, válek a náboženského extremismu.

Beth Ditto sedmnáct let vládla dancepunkové formaci Gossip. S ní vtrhla v roce 1999 na scénu rozlícená a bez skrupulí se svlékající na koncertech. Teprve osmnáctiletá lesbička od počátku vzkazovala, že tloušťka nemusí být nutně diskriminační a holčičí hřích hříchů lze přetavit v sebevědomou přednost. Rozpad The Gossip Beth nezaskočil, s producentkou Jennifer Decilveo natočila album Fake Sugar a takřka vzápětí vyjela na turné.

