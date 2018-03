Hlavní hvězdou Colours bude držitel jedenácti Grammy Pharrell Williams

Pharrell Williams se svými spoluhráči Chadem Hugem a Shayem Haleym diváky roztančí výbušnou kombinací hip hopu, funky, rocku, R&B a elektroniky.

„Kapela N.E.R.D zahraje v Česku poprvé a rozšíří tak seznam letošních domácích premiér, který zahrnuje například Jessie J, Grace Jonesovou, London Grammar, Ziggyho Marleyho nebo Calexico,“ říká ředitelka festivalu Zlata Holušová. “Program jsme se snažili sestavit tak, aby kombinoval kvalitní celosvětově známá jména s obrovským výběrem skutečných hudebních perel považovaných v zahraničí za zásadní hudební události současnosti.“

N.E.R.D založil Williams se spolužákem Chadem v roce 1999, kdy se k nim přidal Shay Haley. A zatímco pod hlavičkou produkčního dua The Neptunes skládali jeden hit za druhým, s N.E.R.D tíhli k daleko složitější, alternativnější hudbě. Spolupracovali například s Kanye Westem, Linkin Park nebo Gorillaz. Do roku 2010 vydali čtyři alba. Aktivizaci N.E.R.D po sedmileté hibernaci vyvolala americká politická realita, stoupající rasové násilí a potřeba se k tomu vyjádřit. Aktuální album No One Ever Really Dies je považováno za nejlepší dílo N.E.R.D nejen pro naprosto nekompromisní zvukové a textové vyznění, překvapilo také hosty.

N.E.R.D. – She Wants To Move

„Tohle není hudba, tohle je hnutí,“ konstatoval Pharrell Williams, který se kromě hudby věnuje také módě, designu, multimédiálnímu projektu Am OTHER a značce Billionaire Boys Club. Produkoval nespočet úspěšných nahrávek, prodal přes milion alb, získal jedenáct Grammy (a desítky nominací) a několikrát byl nominován i na filmového Oscara. Napsal globální hity pro sebe i Daft Punk, Britney Spears, Justina Timberlaka či Snoop Dogga.

Na Colours of Ostrava přijede také Kygo, jeden z komerčně nejúspěšnějších současných světových producentů z Norska, skladatelů a DJ taneční hudby. Energický soul, rhythm & blues, gospel, rock přiveze Nathaniel Rateliff & The Night Sweats ze Spojených států. Kamkoliv zpěvák a showman přijede, vtrhne na pódium, zařve „neplačte a nemějte strach“ a bezohledně rozblázní dav. Z britské scény soulu a R&B dorazí Jacob Banks, zpěvák s drsně vášnivým hlasem dosazující old-schoolové hudbě moderní duši. Atmosféru newyorského metra přenesou do Ostravy buskeři Lucky Chops.

Celkově festival, který se uskuteční od 18. do 21. července v unikátním industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic, nabídne na jednadvaceti scénách přes 350 programových bodů - koncertů, divadel, workshopů, diskusí, filmů i výtvarných akcí.

Mezi dalšími velkými potvrzenými jmény jsou Joss Stone, George Ezra, Cigarettes After Sex, Kaleo, Future Islands, Beth Ditto, Mura Masa, Aurora, Seasick Steve, GusGus, Jon Hopkins, HVOB, Slaves, Lewis Capaldi nebo Nick Mulvey. Festival se na podzim 2017 dostal do desítky nejlepších největších festivalů v prestižní anketě European Festival Awards.

Čtyřdenní vstupenky jsou k dostání v e-shopu na webových stránkách festivalu a v síti Ticketpro.