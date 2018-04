Jsou to naši rudí bratři. Režim chtěl Stingla indiánským náčelníkem

„Soudruhu Stingle my bychom chtěli, abyste byl indiánský náčelník,“ ozvalo se jednoho dne v telefonu cestovateli Miloslavu Stinglovi. Přání severoamerického kmene mu tehdy tlumočilo československé ministerstvo zahraničí, prozrazuje ve videu Voices of Meltingpot, které vzniklo v rámci mezinárodního diskuzního a literárního fóra na festivalu Colours of Ostrava.