ROZSTŘEL: Bude Anděl Páně 3? Ptejte se Ivana Trojana a Jiřího Dvořáka

„Vážně jsi řekl, že do třetího dílu půjdeš, když ten druhý najde milion diváků? A že ses mě ani nezeptal,“ pošťuchoval Dvořák kolegu Trojana, když se divácký rekord zdál být jenom snem. Jenže pohádce Jiřího Stracha stačilo šest týdnů, aby milionovou hranici návštěvníků překročila.

Další diváky si mezitím připsal i první Anděl Páně, který vznikl v roce 2005 původně jen pro obrazovku. Jen o loňské předvánoční repríze si jej v televizi připomnělo 1,75 milionu lidí. O důvod víc, proč se spekuluje, zda tvůrci zkusí štěstí potřetí a pokud ano, kam dvojici od nebeské brány zavedou - do pekla?

Debaty kolem Anděla Páně se však dotkly i politických témat - třeba zda se má vysílat „dvojka“ i v čase prezidentských voleb, protože tu v malé němé roličce účinkuje jeden z možných uchazečů o Hrad Michal Horáček. Podle hlasování čtenářů iDNES.cz by se film vysílat měl a režisér dodal, že kdyby do programu ČT nesměl, „naštvalo by to daleko větší spoustu lidí“.

Mimo pohádkový svět se Trojan s Dvořákem brzy setkají před kamerou v jiné úspěšné sérii, v trilogii Krev démona, která naváže na triptychy Ďáblova lest a Ztracená brána. Novinka se chystá opět v režii Jiřího Stracha. Otázky oběma hercům můžete už nyní pokládat zde.