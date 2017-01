Anděl Páně 2 má milion diváků, útočí na Pelíšky a zvažuje třetí díl

„Bůh dopustil zázrak,“ komentoval Strach úspěšné tažení snímku českými kiny, kde druhý díl příhod anděla Petronela v podání Ivana Trojana a čerta Uriáše ztvárněného Jiřím Dvořákem začínal premiérovým rekordem. Za první víkend přišlo na 190 tisíc lidí, nejvíce ze všech novodobých českých startů.

Úspěch otvírá cestu k možnému třetímu dílu. „Stejně jako jsme nechtěli dvojkou podrazit nohy jedničce, ani nyní to nechceme uspěchanou trojkou pokazit. Pakliže bude vynikající nápad ve skvělém scénáři, vyrazíme opět do nebe na mejdan s Pánem Bohem a všemi svatými. Ale pokud bychom my tři příběhu či humoru nevěřili, tak pak ani za milion - korun, dolarů nebo diváků. Nechceme zklamat vás ani sebe,“ vzkázal Strach s Trojanem a Dvořákem.

V celkovém žebříčku nejnavštěvovanějších domácích filmů od 90. let až do současnosti se Anděl Páně aktuálně probojoval na osmou příčku. Historickou desítku vedou Černí baroni z roku 1992, tedy z éry před nástupem televize Nova, na které tehdy přišlo 1,6 milionů zájemců.

Druhé a třetí místo drží režisér Jan Svěrák se svými tituly Kolja (1,3 milionu) a Vratné lahve (1,2 milionu diváků), následovaný zatím posledním „milionářem“, autorskou romantickou komedií Jiřího Vejdělka z roku 2007 Ženy v pokušení. Také páté místo obsadil Svěrák, a to s válečným Tmavomodrým světem.

Nejblíže má nyní Anděl Páně 2 k Pelíškům z roku 1999 a ke snímku Kamarád do deště II - Příběh z Brooklynu; oba se zastavily pod hranicí 1,1 milionu návštěvníků. Naopak už Strachova novinka předběhla hity jako Nahota na prodej, Muži v naději, Líbáš jako bůh nebo Kajínek.

Srovnání podle tržeb není tak průkazné, protože vstupné se za čtvrt století výrazně zvýšilo. Třeba Černí baroni vydělali v porovnání s nynějšími hity čtvrtinu. Z více než 115 milionů korun, jež utržil Anděl Páně 2, zůstává polovina kinům, ze zbylé půlky pak část padne ještě na distribuci a autorská práva.