Zrní bude hrát jen při svíčkách, lístky koupíte také za kryptoměny

Od 24. do 28. dubna připravují Zrní v Praze exkluzivní sérii pěti koncertů s názvem Černá hodinka a půl, jež se uskuteční v netradičních prostorách s omezenou kapacitou. Posluchači si budou moct kapelu vychutnat na střeše Paláce Lucerna, v Jindřišské věži, v Café Neustadt, bitcoinové kavárně Paralelní Polis a Café Prostoru v Národní technické knihovně.

Vstupenky do Paralelní polis půjde pořídit pouze skrze jednu z kryptoměn jako je bitcoin a další. Zrní se rozhodli být historicky první kapelou v Česku, která bude prodávat lístky na koncert tímto způsobem. Na koncerty v Lucerně a Jindřišské věži dokonce fanoušci vstupenky neseženou vůbec, neboť jsou už vyprodané. Ostatní lze pořídit v síti Ticketstream.

Koncert pojatý jako simulovaný black out jen se svíčkami vymyslela kapela vlastně náhodou. „Zažili jsme v Bratislavě před nedávnem situaci, kdy přestal v klubu už na zvukovce jít proud. Donutilo nás to improvizovat a odehrát ten koncert akusticky. Teda ne úplně. Napadlo nás na poslední chvíli dotáhnout jednu zásuvku z nedalekého fast foodu, abychom alespoň přizvučili zpěv, housle, kytaru a rozsvítili pár světel. V celém klubu se svítilo svíčkami, my hráli pod pódiem,“ komentuje speciální koncertní formát frontman Honza Unger. „Bylo to kouzelný. Intimní a dobrodružný. Druhý den jsme se shodli, že tohle musíme zopakovat.“

Cílem série Černá hodinka a půl je vytvořit výjimečnou atmosféru mezi kapelou a posluchači. Právě proto si Zrní vybírají prostory s kapacitou do sto padesáti osob, aby byly koncerty co nejvíce odlišné od těch klasických.