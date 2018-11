Vrací se Dido. Slavná zpěvačka nulté dekády zahraje poprvé v Česku

Jedna z nejúspěšnějších britských zpěvaček se ve Foru Karlín představí 5. května. Dojde i na chystanou novou desku Still On My Mind, jejíž vydání je naplánováno na začátek března. Na desce opět spolupracoval i zpěvaččin bratr Rollo Armstrong, zakladatel projektu Faithless. První singl nazvaný Hurricanes je již k poslechu.

Dido proslavil na začátku milénia debut No Angel. Deska vyšla v roce 1999 a stala se druhou nejprodávanější britskou deskou nulté dekády. Právě na ní se nachází píseň Thank You, jejíž část využil americký rapper Eminem ve svém hitu Stan, čímž pomohl Dido k celosvětové popularitě. Následující zpěvaččina deska Life For Rent je sedmou nejprodávanější deskou zmíněného desetiletí.

Vstupenky na první český koncert Dido budou v prodeji od 16. listopadu.