Zlaté glóby znají nominace, šanci má Lady Gaga i Malek za Mercuryho

Nejvíce nominací, šest, má politická komedie Vice, která je životopisem Dicka Cheneyho. Za ní počtem šancí následují hudební romance Zrodila se hvězda, historická fraška Favoritka a road movie Green Book. Z televizních děl vede pole případ Gianniho Versaceho se čtyřmi nominacemi.



Nejlepším dramatem roku se může stát komiks Black Panther, krimi podle skutečné události BlacKkKlansman, životopis Freddieho Mercuryho Bohemian Rhapsody, hudební romance Zrodila se hvězda a černošská krimi If Beale Street Could Talk.

Z komedií mohou uspět ženy bojující o přízeň královny v historickém filmu Favoritka, muzikál Mary Poppins se vrací, úsměvná romance Šíleně bohatí Asiati, road movie Green Book a životopisný snímek Vice.

V kategorii neanglicky mluvených děl mají nominaci mexická Roma, japonští Zloději, belgická Dívka, libanonský snímek Kafarnaum a německé Dílo bez autora.



V televizních kategoriích mají šanci herci Alan Arkin, Kieran Culkin, Edgar Ramirez, Ben Whishaw či Henry Winkler za titulní roli seriálu Barry. Z hereček v televizních komediích pak Kristen Bellová, Candace Bergenová, Alison Brie, Rachel Brosnahanová nebo Debra Messingová.

Mezi nominovanými dramatickými díly pro obrazovku jsou třeba Ostré předměty nebo příběh Gianniho Versaceho z cyklu American Crime Story, mezi komediálními Barry nebo Kidding.

Ostře sledovaná kategorie hereček v hlavní roli obsahuje dvě pětice. Za výkon v dramatu dostaly nominaci Glenn Closeová, Lady Gaga, Nicole Kidmanová, Melissa McCarthyová a Rosamund Pike, za role v komedii či muzikálu se o cenu utkají Emily Bluntová, Olivia Colmanová, Elsie Fisherová, Charlize Theronová a Constance Wu.



Z herců ve vedlejší roli se výhry mohou dočkat Mahershala Ali, Timothy Chalamet, Adam Driver, Richard E. Grant nebo Sam Rockwell. V hlavní roli na Globus aspirují Bradley Cooper, Willem Dafoe, Lucas Hedges, John David Washington a favorizovaný Rami Malek za roli Freddieho Mercuryho.



Nominace mezi herci v hlavní roli v komedii a muzikálu jsou následující: Christian Bale, Lin-Manuel Miranda, Viggo Mortensen, John C. Reilly a veterán Robert Redford za svůj poslední film The Old Man & The Gun.



O cenu za hudbu se ucházejí filmy Tiché místo, Psí ostrov, První muž, Black Panther a muzikál Mary Poppins se vrací. Z animovaných děl se rozhodne mezi tituly Úžasňákovi 2, Psí ostrov, Mirai, Raubíř Ralf a internet a Spider-Man: Paralelní světy. Vítězové budou vyhlášeni 6. ledna.