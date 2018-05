RECENZE: Smrdí to, zjistí opět Zlatá mládež. V Indii čekali poušť

Raperka Sharlota, youtuber Mike, začínající politik Petr, modelka Klára a výstředník z první řady Renato. Sestava, kterou od 16. května vyšle ČT na zkušenou do sociálně odlišných podmínek, je na rozdíl od první Zlaté mládeže vysílané před třemi lety podle tvůrců „mediálně známější a zkušenější“.

Což znamená, že jednak mohou přilákat více diváků, jednak vykazují víc exhibice – a když se připočtou atraktivní zahraniční kulisy uprchlických táborů, africké chudinské čtvrti či indických obuvnických dílen, přidá se i lákadlo cestopisu.

Postačí to? K nápravě lidstva stěží. Celý princip žánru včetně vleklého představování, seznamování, svěřování, pomlouvání a hudebních předělů totiž unaví dřív, než generace reklamy vyrazí do terénu, v úvodním dílu mezi pražské bezdomovce. Navíc je to pořád jen hra: ať si zkusí třídění odpadu, jízdu metrem načerno, žebrání či lov v popelnicích, pořád je postrkují, řídí, hlídají. Z bezdomovecké domácí lekce si tak divák odnese jen nechuť k frázím typu „osobnostně jsem se posunul“ a údiv, že i tak měkký test odolnosti stál některým za podvod.

Turistická převýchova

Výchovně osvětová linka ještě posílí v epizodě, která vyznavače hygieny, módy a slávy pošle do Indie. Nechybí přednáška o dětské práci třetího světa ani exkurze ve zlínském překladišti bot z Asie – ovšem dohru slavné značky už zpracoval dokument Batalives: Baťovské životy. Asi nejhlubší prozření, jehož se silácky stylizovaná výprava dopustí, zní: „Ty vole, na YouTube my máme peníze za nic!“ Svatá pravda.

Zlatá mládež 2 Dokumentární / Reality-TV Česko, 2018 Hodnocení­: 50 %

Že někdo v Indii čekal poušť a tamní železnici srovnává s „vlakem do koncentráku“, může ranit pedagogy. Zajímavější objevy parta učiní při návštěvě kina či ve výrobně světových padělků a z práce v dusné dílně si odnese zásadní poznatek, že „dýchat ty smrady je na prd“.

Ovšem lehce zavání i koncept Zlaté mládeže. Protože aktéři si po návratu dají sprchu a snad větší pozor na to, kde se jejich oblíbené značkové zboží vyrábí, zatímco divák vstávající denně do práce si řekne, jestli na turistickou převýchovu zhýčkaných hvězdiček není škoda peněz.