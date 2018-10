Zku***ní havlisti aneb co všechno dneska zaslechneme v české sauně

„Je to asi hodina dvacet politické grotesky na téma tří mužů v sauně, kteří během pobytu v očistném prostoru vyřeší všechny problémy světa,“ charakterizuje novinku z pera Luboše Baláka Miroslav Hanuš, který zde hraje spolu s Tomášem Měcháčkem a Daliborem Gondíkem.



„Rozumí totiž všemu, tak jako většina našeho národa. Je to jednoduchá věc založená čistě na slově. Tři herci v prostěradle, dobrý text a diváci,“ popisuje Hanuš dále.

Sám představuje nejchytřejšího z trojice. „Je chytrý, ale je to trochu vůl. Vytváří teorie, kterými zdůvodní všechno na světě. Smějeme se takhle chlapovi, který by klidně mohl založit nějaké fašistické hnutí, aniž bychom si toho všimli,“ popisuje svou roli.



Tomáš Měcháček ztvárňuje důvěřivého chlapíka, Dalibor Gondík vzteklouna, kterého rozčílí cokoli. Načrtnutá trojice debatuje o společnosti, politice, zdravotnictví, raketových motorech, ekonomice, fotbale, autobazarech i Evropské unii.

„Sám jsem vášnivý saunista, navštěvuji sauny i v malých městech. A co člověk všechno zaslechne, to je ukázka toho, co si lidi myslí,“ uvažuje Hanuš, kterého trefný text Luboše Baláka hodně oslovil.

Zkurvení havlisti mají premiéru v tuto sváteční neděli v pražském Divadle v Dlouhé, kde představení Divadla Komediograf hostuje. V plánu je i putování po republice a jejích hospodách.