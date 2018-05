RECENZE: Záhada penisů. Mezi doly a nahotou živoří Zimní bratři

Tady, ve vápencovém dole z filmu Zimní bratři, je sklenička po konci tvrdé směny pochopitelnou nutností – třebaže temný původ pálenky varuje.



A když konečně vyfárají, vkročí hrdinové do chladu, mrazu, sněhu, do bezútěšnosti zapadlé osady. Stačí pár minut u novinky z dánsko-islandské produkce a sebevětší mrzout v českém kině si uvědomí, jak krásně pohodlný život vede.

Ale naštěstí Zimní bratry nezajímá lacině sociální, nýbrž ryze vztahová stránka živoření kdesi na konci světa, kde jako by kromě drsných lamačů skály žila jediná dívka. Právě o ní tajně sní mladší z titulních sourozenců, který se však zmůže leda na ukořistění jejích kalhotek za oknem, kde se svléká – a právě ji posléze přistihne se svým starším, silnějším, pohlednějším, vyrovnanějším bratrem při velmi působivě nasnímaném sexu.

Druhá rána udeří ve stylu tuzemské kauzy metanol: jeden z těžařů zemře a vynoří se podezření, že to způsobil alkohol, který mladší bratr načerno pálí z materiálu kradeného v podniku. Také scéna, kdy jej nadřízený podrobí výslechu s mučením, se vryje do paměti.

Ale nejde tu ani o kriminální případ, nýbrž atmosféru nevyřčeného lynče, tichého podezírání a symbolického vyobcování, z níž se může zrodit zlověstné finále. Protože od místního vetešníka, kde marně hledá dárek pro svou lásku, si mladík odnese pušku, jejíž ovládání trénuje podle návodu na videu.

Děsivá bílá krása

Od motivu zhrzeného outsidera se zbraní se rýsuje předpokládaný vývoj, jenže režisér Hlynur Pálmason jednak umí nečekaně překvapit, jednak si vypravěčsky všímá více nálady jednotlivých situací než celistvého příběhu.

Jeho klíčovou postavou není člověk, nýbrž onen bílý prach, který se zažírá do kůže, do vlasů, do plic, do snů. Hrdinům propůjčuje takřka fantaskní výraz nalíčených klaunů – a současně společně s krajinou buduje obraz prazvláštní, děsivé krásy. Jako kdyby si Zimní bratři vypůjčili kulisy postapokalyptické sci-fi včetně důlních odpalů, kdy se průmyslová bílá mísí s bělobou severu.

Zimní bratři Dánsko / Island, 2017, 100 min Režie: Hlynur Pálmason Scénář: Hlynur Pálmason Hrají: Elliott Crosset Hove, Simon Sears, Victoria Carmen Sonne, Lars Mikkelsen, Michael Brostrup, Anders Hove, Peter Plaugborg, Birgit Thø;t Jensen, Stefan Mølholt Hodnocení­: 60 %

Jediný prvek, jenž dokáže diváka vykolejit, představuje nadužívaná mužská nahota, respektive názorné detaily penisů. Začne to klukovsky přirozeným „čuracím“ soupeřením a pokračuje výjevy, kdy se z ornamentu samčí převahy stává samoúčelná posedlost. Penisy hrají prim v sourozenecké rvačce, při nácviku střelby, dokonce během úpravy mrtvoly.



Možná režisér uzavřel sázku s kolegy, kolikrát se mu podaří pánskou ozdobu do záběrů propašovat, ale kde chybí smysl, nedostaví se ani účinek. Což je škoda, protože „penisová“ záhada odvádí pozornost od myšlenkového klíče jinak působivého snímku, klíče vtěleného do historky o zavaleném horníkovi a jeho oddaném psovi.