Na mé jméno se ptal i David Bowie, vzpomíná syn Boba Marleyho Ziggy

Z chystaného alba je zveřejněn stejnojmenný singl, podle kterého bude Rebellion Rises moderní podobou reggae. „Je to, co to je. Já hudbu vytvářím, nepopisuji. To nechám na vás,“ řekl Ziggy Marley v telefonickém rozhovoru s iDNES.cz. „Ta deska vypovídá o aktivismu i pravé lásce,“ dodal.

Bob Marley (vlevo) a jeho syn Ziggy Marley. Podoba se nezapře.

Marley začínal jako frontman sourozenecké kapely Ziggy Marley and the Melody Makers ještě pod vedením otce, který zemřel v roce 1981 na rakovinu. Ziggy úspěšně pokračuje v jeho odkazu, například má vlastní hudební vydavatelství. „Je to něco, co jsem se naučil právě od otce. Být nezávislý byla jeho největší ambice. Je to důležité. Nikdy jsem nikomu nepotřeboval něco dokazovat, dělám umění a doufám, že se někomu bude líbit,“ tvrdí.

Malý joint Marley

Dospívání ve stínu ikonického hudebníka jej k muzice předurčilo, ale jak sám říká, nebylo to dané. „Hudební kariéra je něco, co se nám přihodilo, ne že bychom si to cílevědomě vybrali. Máme inspiraci psát písně, které přinášejí lidem nějaké poselství. A stala se z toho profese, ale poselství je tomu nadřazené.“

Že se v dětství nevěnoval pouze hudbě, dokládá výčtem dalších činností, jako je sport, farmaření a samozřejmě vzdělávání. „Vzpomínám na věci, které jsme spolu s otcem dělali. Hráli jsme fotbal, chodili do přírody, byl jsem s ním na koncertech i ve studiu, to jsou velké zážitky,“ přibližuje svůj život s Bobem Marleym, který se dožil pouhých šestatřiceti let.

Jeho první syn je nyní o třináct let starší. Jak se změnilo reggae, hudba, kterou se od otce učil? „Věci se přirozeně mění, ale ten základ, myslím, zůstává. Je to jako s receptem, který se používá roky. Můžete vyměnit některé ingredience, ale ta podstata tam pořád bude,“ tvrdí Marley.

Na příjmení je hrdý jako na dar a požehnání. Vysvětluje však také, jak přišel k přezdívce Ziggy. Ve skutečnosti se jmenuje David Nesta Marley, ale nikdo mu tak neříká. „Není to podle Ziggyho Stardusta, znamená to prostě ‚malý joint‘ a říkal mi tak odmala otec. Ale Bowieho jsem potkal a rovněž se na to ptal. Narodil jsem se v roce 1968, pár let před vydáním alba, na němž jeho alter ego ožilo. Tak říkal, že to chápe,“ vzpomíná.