Zemřela herečka Viola Zinková, babička ze Zdivočelé země

Viola Zinková začínala koncem 40. let v mladoboleslavském divadle, odkud po roce přešla do Státního divadla v Brně, kde byl její manžel dramaturgem. Roku 1955 se stala členkou pražského divadla D 34, kde zůstala i po jeho proměně v Divadlo E. F. Buriana. Setrvala tam až do odchodu do důchodu v roce 1988.

Před kamerou debutovala už za studií ve Weissově dramatu Dravci z roku 1948. V Radokově okupačním dramatu Daleká cesta měla rok poté epizodku vězeňkyně terezínského ghetta, k jejím vesměs menším rolím přibyly v posledních letech babička v seriálu Zdivočelá země či vesničanka v komedii Stůj, nebo se netrefím. Objevila se i v seriálu Místo nahoře.

V rozhlase vytvořila mnoho rolí z klasického českého i světového repertoáru, za celoživotní mistrovství v dabingu získala Cenu Františka Filipovského. Vzpomínkový medailon s ní natočil Václav Křístek pro cyklus ČT Neobyčejné příběhy. Nadace Život umělce jí v polovině 90. let udělila cenu Senior Prix.