Zemřela Celeste Yarnallová, ikona Star Treku a „královna vřískotu“

První, kdo o hereččině smrti informoval, byl web seriálu Star Trek. Pro jeho fanoušky se Celeste Yarnallová stala ikonou, hvězdou srazů, prezentací i autogramiád. V epizodě vysílané 13. října 1967 okouzlila v rudé uniformě coby Yeoman Landonová, která zažije romanci s Čekovem v podání Waltera Koeniga.

V témže roce herečka navštívila festival v Cannes, kde ji zahraniční tisk zvolil nejfotogeničtější ženou a kde producent Harry Alan Towers hledal představitelku krásky z džungle do filmu Tvář Evy.

Traduje se, že když Yarnallovou zahlédl, zvolal: „Zastavte tu dívku, to je moje Eva!“ Ale ač tu hrála s Christopherem Lee, s odstupem herečka tvrdila, že je to „jeden z nejhorších filmů všech dob“.

O rok později se Yarnallová zjevila v blýskavých minišatech na večírku ve filmu Live a Little, Love a Little, kde její hrdinka Ellen vzbudí pozornost Elvise Presleyho, jenž jí ve slavné scéně zazpívá song A Little Less Conversation. Tehdy získala vedle různých titulů krásy i titul nejslibnější nové hvězdy.

Nevyhýbala se ani nabídkám jiného druhu, v hororu Beast of Blood, kde její postavu terorizovaly bezhlavé stvůry, ječela tak ukázkově, že dostala přízvisko „královna vřískotu“. Hrála i s Jackem Lemmonem v komedii Pod stromem věčného pokušení a v seriálech Bonanza, Columbo či Melrose Place.