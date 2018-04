Zemřel nejmenší herec světa, známý z Harryho Pottera i špiona Powerse

Čtyři roky po prvním snímku přijde 16. srpna do našich kin Equalizer 2. V hlavní roli se vrací Denzel Washington jako...

VIDEO: Kousni si, šeredo! Jason Statham loví MEG: Monstrum z hlubin

Co to bylo? Zděšený výkřik na výzkumné stanici předznamená události snímku MEG: Monstrum z hlubin, který do našich kin...