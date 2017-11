Zemřel Malcolm Young, kytarista a zakladatel legendární kapely AC/DC

Hudebníkova rodina oznámila, že Young zemřel doma poklidně a obklopen rodinou. „Díky své ohromné oddanosti a nasazení byl hybnou silou kapely,“ uvedla skupina AC/DC na svém Facebooku. Kytarista, autor písní a vizionář byl podle ní „perfekcionista a jedinečný muž“.

Malcolm Young se narodil roku 1953 ve skotském Glasgow stejně jako jeho o dva roky mladší bratr Angus. Rodina se v jeho deseti přestěhovala do Austrálie. O dalších deset let, v roce 1973, spolu založili AC/DC.

V začátcích se oba bratři mohli spolehnout ještě na staršího sourozence George (narodil se roku 1946), jenž tehdy působil v úspěšné skupině The Easybeats a první desku AC/DC High Voltage z roku 1975 podpořil hrou na baskytaru.

AC/DC však byli dílem Anguse a Malcolma. A přesto, že Angus hrál na sólovou kytaru a byl spolu se zpěvákem Bonem Scottem a později Brianem Johnsonem, jenž přišel po Scottově smrti, jednou z tváří kapely, Malcolm byl jejím motorem.

Dlouholetý technik kapely Mike Fraser na něj po letech v knize Bratři Youngové vzpomínal jako na tichou vodu, ale ve skutečnosti skutečného kapelníka. „On vlastně ze svého místa vedle bicích řídil celou kapelu. Každý ho sledoval, aby nepropásl jeho povel k ukončení nebo prodloužení písně. Dokonce i Angus, když poletoval kolem a dělal kotrmelce, tak přitom zároveň neustále bedlivě sledoval Malcolma,“ líčí Fraser.

Každopádně se oba bratři a jejich kapela společně a nedílně zapsali do historie rockové hudby. Jejich alba Back in Black z roku 1980 se celosvětově prodalo 52 milionů kusů, což z nahrávky dělá druhou nejprodávanější desku historie hned po Thrilleru Michaela Jacksona. AC/DC se pravidelně umísťují v žebříčcích nejlepších hardrockových kapel a i jejich loňské turné Rock or Bust jen potvrdilo, že burácivá legenda ztratila jen málo ze své síly.

To s nimi už ovšem Malcolm nekoncertoval, kvůli nemoci se stáhl do ústraní v roce 2014. Chyběl také bubeník Phil Rudd, který měl doma problémy se zákonem, a nemocného Briana Johnsona nahradil Axl Rose.

Po skončení turné ohlásil odchod z kapely také baskytarista Cliff Williams, a tak zůstal Angus Young sám. A nyní jej definitivně opustil i Malcolm, mimochodem necelý měsíc po úmrtí bratra George. AC/DC se zdají být definitivní historií, ale pískat v uších nám z nich bude ještě chvíli.