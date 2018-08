V pouhých 28 letech zemřel americký rockový zpěvák Kyle Pavone

Pavone přišel do skupiny We Came as Romans v roce 2008. Podílel se na jejích pěti albech včetně nahrávky Tracing Back Roots nebo ceněné loňské desky Cold Like War. Letos v září měli Came as Romans vyjet na turné společně se skupinou Bullet for My Valentine.

Podle některých médií byl Pavone převezen do michiganské nemocnice před týdnem a zemřel v sobotu. „Nejbláznivější, nejzábavnější, milovaný kluk. Budeš mi moc chybět,“ napsal jeho kolega Joshua Moore. „Díky za tvé přátelství, uvidíme se na druhé straně,“ dodal Taylor Lumley, bývalý kytarista Beartooth.

Ve stejném věku jako Pavone zemřel letos již slavný DJ Avicii. Ještě o rok méně bylo v době smrti rockovým muzikantům, posmrtně zařazovaným do takzvaného Klubu 27. Patří k nim Janis Joplinová, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain nebo Brian Jones.