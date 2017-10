Zemřel František Listopad, nositeli Seifertovy ceny bylo 95 let

Nositel ceny Jaroslava Seiferta i státních vyznamenání, jež přebral z rukou někdejšího českého prezidenta Václava Havla a bývalého portugalského prezidenta Cavaka Silvy, zůstal přes svůj dlouhodobý pobyt v zahraničí pevnou součástí českého písemnictví, uvedlo velvyslanectví.

František Listopad, v Portugalsku známý jako Jorge Listopad, se narodil jako Jiří Synek v roce 1921 v Praze. Za války se podílel na odboji, po válce spoluzakládal deník Mladá fronta, kde vedl kulturní rubriku. Po komunistickém puči v roce 1948 zůstal ve Francii.

Koncem 50. let přesídlil do Portugalska, kde mimo jiné řídil Národní divadlo v Lisabonu. Vydal mimo jiné sbírky Vzduch, první věta či Jarmark. V roce 2007 se stal nositelem Ceny Jaroslava Seiferta, a to za sbírku Rosa definitiva, v níž se zamýšlel nad pojmy jako stárnutí, domov, exil či básnictví.

Pod názvem Jsem český básník a portugalský spisovatel vznikl počátkem 90. let Listopadův televizní portrét. Natáčel se při jeho návštěvě Brna, kde tehdy nastudoval se studenty JAMU svou hru Jak Kryštof Kolumbus chtěl přejít na protější chodník.