Zemřel legendární šansoniér Charles Aznavour, bylo mu 94 let

Charles Aznavour se narodil roku 1924 v Paříži, v devíti letech odešel z domova a ve dvanácti už hrál ve filmu natočeném na motivy románu Knoflíková válka. Během války skutečné, v nacisty okupované Paříži, zpíval v kabaretech, zatímco jeho arménští rodiče doma skrývali nejen své krajany, ale i Židy, Rusy nebo komunisty.

Aznavour byl vyhlášen největším umělcem 20. století podle televize CNN a dostalo se mu spousty cen a řádů od Zlatého lva z Benátek po nejvyšší francouzské vyznamenání, tedy Řádu čestné legie.

Po válce úzce spolupracoval s Edith Piaf, pro kterou napsal řadu písní. „Zůstal jsem s Edith osm let, protože jsme byli přátelé. Zdůrazňuji, že přátelé, ne milenci! Byla to pro mě úplně nová životní zkušenost. Poprvé jsem se podíval do Spojených států a Edith mě naučila moc užitečných věcí,“ řekl Aznavour v rozhovoru pro iDNES.cz.

Začátkem padesátých let se osamostatnil a postupně zaznamenal úspěch po celém světě, možná i díky tomu, že zpíval v šesti jazycích. Jeho písně ovlivnily mnoho světoznámých umělců, kteří je také nahráli – od Eltona Johna přes Sammyho Davise Jr., Raye Charlese až po Celine Dion. Jednu z jeho nejznámějších skladeb, La Boheme, nazpívala mimo jiné v češtině Hana Hegerová.



Aznavour kromě hudební kariéry pokračoval také v hraní. Asi nejznámější je jeho role ve snímku Françoise Truffauta z roku 1960 Střílejte na pianistu, objevil se však také ve filmech Čas vlků, Honba za kytarami, Plechový bubínek nebo Kouzelný vrch.

Zpěvák se rovněž celý život hlásil ke svému arménskému původu, a tak si do životopisu mohl napsat, že byl kromě jiného diplomatem. Od roku 1995 byl stálým vyslancem UNESCO pro Arménii a v roce 2009 se stal arménským velvyslancem OSN ve Švýcarsku.

Charles Aznavour v březnu 2018 v pražském Kongresovém centru