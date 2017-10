Sněhulák našel v kinech 40 tisíc diváků, Aneta Langerová jen 891 lidí

Pěticiferný počet diváků si vedle Sněhuláka připsal už jen dva tituly, Blade Runner 2049, který o svém druhém víkendu našel skoro dvacet tisíc fanoušků, a dětská animovaná pohádka My Little Pony Film, jejíž vstup do našich kin si dopřálo přes čtrnáct tisíc návštěvníků.

Jiné premiérové tituly týdne zůstaly v ústraní. Francouzská komedie Alibi na klíč, jejíž původní tuzemský název se musel měnit kvůli námitce stejnojmenné firmy, zlákala pět tisíc lidí.

A švédský Čtverec, který vyhrál Zlatou palmu na letošním festivalu v Cannes, vyhledalo pouze 676 diváků. Měl však dispozici ještě o patnáct sálů méně než 8 hlav šílenství.

V druhé půli dvacetimístného žebříčku se z českých snímků objevily ještě Zahradnictví: Dezertér, Hurvínek a kouzelné muzeum i jasný vítěz, retrofilm tandemu otce a syna Svěrákových Po strništi bos, který se celkově přiblížil 430 tisícům diváků; na vstupném již utržil 58 milionů korun.