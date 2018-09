Kinům vládla hororová Sestra, za víkend přilákala 65 tisíc fanoušků

Kromě Sestry se žádná jiná novinka týdne do víkendové dvacítky Unie filmových distributorů nedostala. Vesměs lákaly starší snímky, druhé a třetí místo obsadily animované trvalky Úžasňákovi 2 a Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená, na něž přišlo jedenáct, respektive deset tisíc zájemců.

Ostatní tituly statistiky už počítaly diváky pouze ve čtyřciferných číslech. Dobrodružný příběh pravěkého lovce a vlka nazvaný Alfa završil svůj druhý víkend s osmi tisíci návštěvníků.

Australská i domácí sci-fi, tedy Upgrade a Důvěrný nepřítel, mají svorně kolem čtyř tisíc nových příznivců stejně jako muzikál Mamma Mia! Here We Go Again.

Z českých děl to životopisný Jan Palach po třech týdnech dotáhl zatím na 47 tisíc diváků, Úsměvy smutných mužů si za devět týdnů našly skoro 133 tisíc návštěvníků a komedie Chata na prodej, která se promítá sedm týdnů, má dosud na kontě 72 tisíc lidí.