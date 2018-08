Úžasňákovi 2 porazili obřího žraloka, měli o dvacet tisíc diváků víc

Takřka vyrovnaně se dělí o třetí a čtvrté místo víkendového žebříčku pokračování dvou sérií, špionážní Mission: Impossible - Fallout a animovaný Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená. Na oba filmy dorazilo dvacet tisíc lidí. Za nimi se 14 tisíci diváky následuje Mamma Mia! Here We Go Again.

Domácí novinka Miss Hanoi, jejíž hrdinkou je vietnamská policistka, obsadila při svém startu stovku kin, kam přivedla přes osm tisíc zájemců.

Jen těsně za ní zaostala jiná premiéra, teenagerská fantasy Temné síly. A Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni, natočená podle úspěšné knihy, začala svou pouť našimi kiny se čtyřmi sty fanoušky.

Ze starších českých děl se ve dvacetimístném víkendovém žebříčku Unie filmových distributorů drží rodinná komedie Chata na prodej, drama z protialkoholní léčebny Úsměvy smutných mužů a dokonce po třiadvaceti týdnech stále ještě road movie matky s dcerou Tátova volha.