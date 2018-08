Akční souboj vyhráli druzí Úžasňákovi nad šestou Mission: Imposibble

Až na třetí pozici spadlo pokračování letního muzikálu Mamma Mia! s podtitulem Here We Go Again, které si dopřálo devatenáct tisíc lidí. Těsně za ním se usídlila s necelými osmnácti tisíci zájemci jiná animovaná pohádka, Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená.

Česká rodinná komedie Chata na prodej je po svém druhém víkendu pátá, následovaná opět domácím snímkem, dramatem z protialkoholní léčebny Úsměvy smutných mužů.

Chodilo se však znovu i na tuzemskou road movie režiséra Jiřího Vejdělka Tátova volha, která se v kinech drží už dvaadvacet týdnů a celkem nasbírala 280 tisíc diváků.

Z premiér týdne se ve víkendovém žebříčku Unie filmových distributorů objevil ještě životopisný dokument Whitney, osud zpěvačky Whitney Houstonové vyhledalo na osm set fanoušků. Zbylé dvě novinky ani žádný z pěti muzikálů, které se vrátily na velké plátno, se do dvacetimístné statistiky neprobojovaly.