TELEVIZIONÁŘ: Zdravotní test národa prověří naše sedací svaly

Na programu ČT 1 totiž večer odstartuje Zdravotní test národa, jenž hodlá prozradit, co je důležité pro náš zrak, jak snadno by nás ulovila šelma, pokud bychom byli bez barvocitu, jak vypadá zvukový masakr motorovou pilou či kolik skleniček alkoholu je ještě v pořádku.

Poradí také, jak správně sedět, což televizní povaleče dozajista zvedne z lenošek, napoví, proč mají muži procvičovat pánevní dno, a ujistí, že neustálé hledání klíčů ještě neznamená totální ztrátu paměti. Ostatně testy paměti nebo inteligence národa už se u nás vysílaly, premiérová kondiční prověrka však mezi obvyklé celebrity přivede i ty, kdo se těší největší důvěře populace, tedy lékaře.

Co medicína zjistí o zdravotním stavu tuzemské populace, lze jenom hádat, nicméně ze sledovanosti pořadu a následně obležených ordinací se může docela snadno odvodit počet hypochondrů. Vždyť to znáte: jestliže mě tuhle píchá a tadyhle brní, určitě mám už smrt na jazyku. Říkali to přece v televizi a tam nelžou.