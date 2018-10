Zbabělec, srab a manipulátor, shrnul Zdeněk Piškula svou roli v Moři

„Otázkou je, zda jsem mému kamarádovi mohl pomoci, či zda jsem si řekl, že by to bez něj bylo na světě lepší, protože jsem na něj žárlil,“ přibližuje Piškula mnohoznačnost postavy Billyho Carsona, v níž se poprvé představí tuto sobotu.

Piškulu role oslovila. „Přijal jsem ji, protože moje postava není úplně běžná. Je to takový zbabělec, srab a na druhou stranu velký manipulátor,“ přibližuje mladý herec. Hru napsal anglický dramatik Edward Bond už v roce 1973.

„A je stále aktuální, takový slušný předobraz dnešnímu světu. Když se mne na ni někdo ptá, vždycky opakuji repliku, která ve hře zazní - To my se stáváme novými hosty na tomto světě,“ cituje Piškula a dodává, že Bond v Moři mimo jiné ukazuje různé podoby a formy strachu.



Pětačtyřicet let staré Moře prý nebylo třeba nijak aktualizovat. „Občas jsme pozměnili nějaký retro výraz. Ale jinak v inscenaci konkrétní dobu nijak nespecifikujeme, ani co se týče kostýmů a scény,“ popisuje herec. Právě scénu má na starosti scénografická hvězda posledních let Marek Cpin. Diváky prý čekají dva na sobě položené kontejnery, ve kterých se budou jednotlivé situace odehrávat.

Vedle strachu akcentuje Bond v Moři i vliv konspiračních teorií, což v dnešní době rezonuje obzvlášť. První premiéra sezony je v Městských divadlech obzvlášť sledovaná, a to nejen proto, že jí oficiálně zahajuje svou tvorbu nové vedení těchto tří pražských scén.

Moře totiž režíruje naděje slovenské divadelní režie Ján Luterán. Je to pro něj vůbec první práce u nás, v domovině přitom režisér úspěšně působí ve Slovenském národním divadle či divadle Astorka Korzo ’90.

„Je na Slovensku zástupcem mladé generace, tak jsme byli zvědaví, s čím přijde. Mile mne překvapil a spoustu jsem se toho od něj naučil,“ potvrzuje Piškula.

Sám herec, který je zatím znám z filmů či účasti v televizní StarDance, pevné divadelní angažmá nevyhledává. Jeho účast na prknech ABC je spíše výjimečná. „Máme už domluvenou i nějakou inscenaci do budoucna, ale angažmá z pracovních a časových důvodů nechci,“ popisuje dvacetiletý herec.