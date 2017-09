VIDEO: Zakázaný ovoce natočilo klip, kterým bojuje proti šikaně

„Chceme touto písní podpořit oběti šikany a zároveň ukázat, jak těžké to pro ně může být. Klip se natáčel na základní škole v Horních Počernicích, kterou jsem vychodil a kde jsem se se šikanou setkal na vlastní kůži. Každý, kdo si projde něčím podobným, by se nikdy neměl vzdávat a ti, co nečinně šikaně přihlížejí, by měli podat pomocnou ruku,“ říká baskytarista Jarda Sládeček.



Hlavní role si zahráli mistr světa v hacky sacku Jindřich Smola a herečka Elizabeth Janků. Režie se ujal Tomáš Krejčí, který se svým týmem natočil klipy třeba pro Chinaski, Annu K nebo první sólový videoklip Marty Jandové. Videoklip vznikl pod záštitou Linky bezpečí.

Kapela Zakázaný ovoce bude hostem podzimního halového turné Horkýže Slíže, kteří letos slaví pětadvacet let na scéně. Série čítá symbolických pětadvacet koncertů a vyvrcholení v pražské Malé sportovní hale 14. prosince.