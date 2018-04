Od jedné kytary po orchestr. Xindl X nahrává desku Sexy Exity

„Co to hraješ?“ ptá se Ondřej Ládek neboli Xindl X kytaristy Mejly Matouška uprostřed zkoušení písně Já nic, já muzikant. „Myslel jsem na takový postup...“ vysvětluje spoluhráč. „Nesedí to, nehraj to tam,“ soudí písničkář. Xindl X vyměnil venkovský Frýdštejn, kde vznikly jeho předchozí desky, za studio v pražské Krči a některé skladby před samotným záznamem poctivě zkouší s celou doprovodnou kapelou.

Výsledkem bude album pojmenované Sexy Exity, které vyjde na podzim. „Původně jsme tedy zvažovali název ČecháčExit, což mi přišlo vtipné. Ale lidi by to vnímali jako pokračování alba Čecháček Made, což je jen do jisté míry. Oproti němu nebo Kvadratuře záchranného kruhu půjde o nahrávku méně politickou a více osobní,“ tvrdí hudebník.

Radim Genčev hraje s Xindlem na basu a desku Sexy Exity také produkuje.

Omílání jedné písně dokola, testování její formy a různých aranží může být únavné. Proto občas dojde na třenice. Ale nese to ovoce. Skladba postupně dostává pevnější tvar a celá kapela ji zaznamená v podobě demonahrávky. Až potom se točí třeba po stopách. „Nahodíme za den jednu až dvě písně, skoro všechny věci tak vznikly. Je to hudebně nejpřirozenější a deska potom vychází z celé kapely. Máme i jasnější představu o tom, jak to nakonec bude znít,“ popisuje proces Xindl X.

Z původní sestavy skupiny zůstal jen bubeník Emil Valach. Jinak nyní Xindla X doprovázejí a album natáčejí baskytarista a kapelník Radim Genčev, kytarista Milan Matoušek, klavírista Jan Bálek a saxofonista Radek Kašpar.

Výjimkou z kapelního zkoušení je třeba píseň Byznys, která se v této podobě Xindlovi nezdála. „Tak jsem ji poslal Daliborovi Cidlinskému, který produkoval poslední čtyři desky, ať s tím udělá, co chce. Poslal výslednou verzi, která je v podstatě remix,“ vypráví písničkář. Kromě Cidlinského, který Xindlovu kapelu opustil kvůli práci se Slzou, se na desce objeví i další hosté.

V několika písních hraje Bohemian Symphony Orchestra Prague a budou tu tři duety – s Mirkou Miškechovou, Sabinou Křovákovou a Petrem Lüftnerem. „Mirka napsala refrén, od toho jsem se odpíchl, napsal jsem to celé česky, Mirka pak zase své slovenské pasáže. A nakonec jsme to museli pokrátit, protože písnička Naruby měla v té podobě skoro sedm minut,“ líčí Xindl X.

Letos slaví deset let od vydání první desky, proto původně plánoval výběrové album. „Říkali jsme si, že bychom na ně přitočili jednu dvě písně. Nakonec jich vzniklo osm, tak z toho vzešla další řadovka. A příští rok mám čtyřicetiny, tak best of vyjde k této příležitosti,“ vysvětluje.

„Zahraj mi ten postup ještě jednou. Nejsi tam o takt mimo?“ zkoušejí se oba kytaristé dohodnout na svých partech. Nakonec zjistí, v čem tkvěl problém, a vyhrávka se dostává do finální podoby písně. Emil Valach mezitím zvládá po telefonu vyřešit odchod dítěte ze školy, na dva pokusy se píseň zaznamená pro další potřeby a začíná pauza na oběd.

Turné k desce vypukne 4. října v Bratislavě, jeho tuzemská část potom 22. listopadu v Kladně. „Doufám, že už do slovenských koncertů stihneme desku vydat,“ dodává Xindl X.