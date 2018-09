RECENZE: Xindl X překračuje hranice. Sexy Exity se nebojí tanečního rytmu

Ondřej Ládek je Xindlem X už deset let a za tu dobu se stal nepopiratelnou stálicí tuzemské scény. Loni zásadním způsobem obměnil kapelu poté, co mu značná část doprovodných muzikantů odešla do angažmá se skupinou Slza. A je to znát nejen na koncertech, ale i na desce. Její velká část se ve studiu rodila právě ve spolupráci s kapelou – tedy tak, že se všichni potkali a výslednou podobu nahrávky zkoušeli i vybrousili společně. Od začátku. Pod devíti ze čtrnácti songů je producentsky podepsaný Ládek spolu s baskytaristou Radimem Genčevem.

Do toho spadá třeba duet se slovenskou písničkářkou Mirkou Miškechovou Naruby vyšperkovaný účelným smyčcovým doprovodem, stejně jako další dva duety – komická střelba do vlastních muzikantských řad Nejlepší zvukař je playback s Petrem Lüftnerem a titulní píseň k filmu Věčně tvá nevěrná, kterou Xindl nazpíval se Sabinou Křovákovou.

Zaujme i roztančená skladba Jsem boží s chytlavým saxofonovým sólem, jakoby gospelovými doprovodnými sbory a verši typu „meješ mi p.del tak často, že by se z ní dalo jíst, zatímco ostatním do ní zkoušíš vlízt“, což sice není ideální poslech třeba k obědu, ale geniální zkratka lidského oportunismu a pokrytectví rozhodně ano.

Stejně jako v minulosti tedy Xindl X hodně spoléhá na perfektně zařezávající rýmy. Zatímco minulá deska Kvadratura záchranného kruhu byla vystavěná spíše na společenských (a politických) tématech, Sexy Exity hovoří primárně o mezilidských vztazích všeho druhu. Tím je celá nahrávka trochu odlehčená.

Sexy Exity autor: Xindl X Hodnocení­: 75 %

Nicméně to všechno představuje Xindlův vyšší standard, byť v lehce novém kabátu. Opravdový posun lze vysledovat v písních, které vznikaly mimo rámec kapely. Částečně s producentem Daliborem Cidlinským, Ládkovým bývalým klávesistou, který dal relativně moderní tvář Byznysu, Alence i Dřevu, ale především se dvěma zahraničními producenty a s kapelou Jananas.

S Janou Infeldovou a Janem Vávrou, kteří tvoří „nejznámější neznámou kapelu“ Jananas, se Xindl X spojil v písni ZZZ, která vznikla v rámci charitativní kampaně pro Světlušku, a hlavně ve skladbě Pouze jednou. Tu produkoval Holanďan Jens East a písničkářovy fanoušky nejspíš překvapila.

Nejtanečnější písnička celé desky i Xindlovy kariéry leží hudebně tak daleko od jeho běžné tvorby i od toho, co se u nás od písničkářů čeká, že producenta a dýdžeje Easta k písničce připsal i jako interpreta. Odvahu zařadit podobnou nahrávku na desku je potřeba ocenit. A s napětím čekat, jak se s ní Xindl X popasuje naživo.