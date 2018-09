PREMIÉRA: Nejoptimističtější píseň napsal Xindl X na poslední chvíli

„Zpívám o útěcích ze vztahů, od snů k pragmatičnosti, od zodpovědnosti i o útěcích do virtuální reality a virtuálních přátelství. Příznačně jsem většinu desky napsal ve Španělsku, kam jsem prchal před svým běžným životem,“ říká Xindl X a dodává, že jako první měl hotovou skladbu se symbolickým názvem Kufry mám sbalený. V ní konstatuje, že většinu problémů si při útěcích stejně bereme s sebou.

K nejoptimističtějším skladbám novinky patří zbrusu nový singl Dřevo, kde se Xindl zamýšlí nad údělem člověka, který nenásleduje trendy doby. Byla to úplně poslední píseň napsaná na desku a váže se k ní podobná historka jako ke skladbě V blbým věku u alba Čecháček Made. „Ve vydavatelství mi říkali, že by to chtělo něco optimističtějšího a modernějšího, že dneska se hudba dělá jinak. Pomyslel jsem si, že teda asi patřím do starýho železa a napsal jsem z toho Dřevo. A zase ve finále platí, že mě z celé desky baví nejvíc,“ vysvětluje.

Pro píseň Dřevo vznikl také dosud nejvýpravnější Xindlův videoklip, který vytvořil režisér Radim Věžník.