Novou desku skládali i po telefonu. Do Prahy se vrací Wye Oak

„Když jsme to album nahrávali, žil jsem v Texasu a Jenn v Severní Karolíně. Je to už třetí deska, kterou točíme za takovýchto podmínek, kdy jsme každý na opačném konci země. Už to máme zvládnuté,“ řekl Andy Stack pro server Little Village Mag a dodal, že by do budoucna chtěl zkusit zase tvořit jinak než po telefonu.

Prahu Andy Stack and Jenn Wasnerová navštívili naposled v roce 2014, kdy se jejich hudba nesla ještě ve více folkovém a dream-popovém duchu. Podle aktuálních recenzí, však návštěvníky tentokrát v MeetFactory čeká dospělejší zvuk, ve kterém si pohrávají s kytarami jako nikdy před tím.

Největší úspěch Stackovi a Wasnerové přinesla deska Civilian z roku 2011, po jejímž vydání se začali o jejich písně zajímat i televize a Hollywood. Některé skladby zazněly v seriálech Živí mrtví nebo One Tree Hill. Nebáli se však ani spojení s klasikou a vyzkoušeli si hraní se symfonickým orchestrem Baltimore Syphony.

Společně s Wye Oak vystoupí v Praze ještě americký experimentální básník Suno Deko. Vstupenky jsou v předprodeji k dispozici za 290 korun.