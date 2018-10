VIDEO: Wohnout má klip plný filmových efektů, vznikaly devět měsíců

Natáčelo se v lednu v podzemních prostorách nemocnice Krč a pražské cukrárně Myšáka. Celých devět měsíců potom trvalo vytvořit filmové efekty. V klipu se objevuje řada známých kapely, herci Míra Nosek, Vasil Fridrich, David Kraus nebo Karel Zima. Režie se ujal Michal Matoušek, který má mimo jiné na kontě videoklip pro legendární britské Underworld.

„Pro turisty kráčející noční Prahou bylo jistě překvapivé vidět skupinku velmi bizarních stvoření sedících u dezertů v cukrárně. Myslím, že jsme valnou část překvapili, pobavili, a mám za to, že mnozí si museli při pohledu na nás odpřisáhnout, že už musí pro tuto noc přestat pít a jít spát,“ vzpomíná na noční část natáčení Fridrich.

„Klip pro kapelu Wohnout byla radost natáčet a navíc jsou to moji kamarádi. Znal jsem i hodně lidí na natáčení. Překvapil mě hlavně režisér, který byl tak strašně ‚pinktlich‘, že jsem to ještě nezažil. Na druhou stranu jenom on věděl, jak to bude ve nakonec vypadat a co na to potřebuje. Myslím, že výsledek ho stál hodně práce a času, ale klip jsem viděl stojí za to,“ doplňuje David Kraus.