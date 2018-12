VIDEO: Lepší píseň s klipem než bez něj, uvádí novinku Wohnout

„Technologie jdou dopředu, za kamerami jsou spousty talentovaných lidí. To, co dřív stálo hromadu peněz a zaměstnalo štáb, teď udělá jeden člověk. Takže využíváme možností, které jsou,“ vysvětluje Homola.



Novinku Bída s nouzí točil Michal Skořepa, v hlavních tragikomických rolích se objeví kromě kapely Anna Heribanová s Martinem Šafusem.

„Wohnout jsem objevil na základce a dali mi svojí muzikou právo cítit, že je OK být divnej. Měl jsem Zlý Noty na audiokazetě a ohrál je tak, že zněly jako demo. Ovlivnili mě víc, než tuší. Věděl jsem, že jednoho dne dojde ke spolupráci, jen jsem nevěděl, jestli na poli hudebním, nebo v klipech,“ říká Skořepa.

„Je to první klip, kde jsem si zkusil animovat rukou přímo z hlavy a věděl jsem, že jelikož to neumím, bude to dada, což byl záměr. Hlavní role hrají moji dobří kámoši, který jsou oba animátoři, takže mi půjčili tablet a čekali, jak se v tom podusím, stejně, jako jsem se podusil při opalování kytar, křesel a dalších rekvizit autogenem. Klip jsem si prostě užil,“ dodává režisér.

Wohnouti pokračují i ve sbírce pro africkou nemocnici Itibo, kterou vede pardubický zdravotník Aleš Bárta. Do Afriky se vydali v lednu točit videoklip k písni Sladký dřevo. Na e-shopu Wohnoutů si lze nově koupit trika, přívěsky od Masajů, fotoobrazy, africký náhrdelník nebo kytaru, která si ve videoklipu zahrála hlavní roli.

„Naše africká mise se podařila i nepodařila. Klip jsme natočili podle očekávání, vypustili ho do éteru, ale zdaleka se nám nepodařilo naplnit gró celé akce, což bylo vybrat na sbírce dostatek peněz na dýchací přístroj. Nevzdáváme to a pokoušíme se do toho vesele dupat dál,“ vysvětluje Honza Homola.