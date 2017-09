Druhý Sex pro pokročilé prožijí Roden a Krausová v divočině

Diváci se tak znovu setkají s manželským párem Alicí a Jindřichem v podání Jany Krausové a Karla Rodena, tedy úspěšné herecké dvojice, která je s produkcí zdejší scény spjata od jejího počátku.

„Je volným pokračováním, opět je napsala kanadská autorka Michele Rimlová, v originále Henry and Alice: Into the Wild,“ přibližuje režisérka Darina Abrahámová. „Zestárli, jsou trošku unavenější a chudší,“ hlásí okem své Alice největší rozdíl mezi oběma kusy Jana Krausová.



„Zatímco první část trochu monotematicky řešila potřebu oživení už trošku unaveného manželství, nyní tento pár vidíme o pár měsíců později. Nyní už musí řešit věci způsobené tlakem zvenku,“ popisuje dále. Na mysli má ztrátu zaměstnání, problematické dítě či nemocného otce. „Ale tohle všechno se neděje prvoplánově dramaticky, je to spíš takový tlak. Způsobuje jej i strach z budoucnosti a potřeba se s ní nějak vyrovnat dynamicky a prakticky, změnou priorit, novými výzvami,“ vysvětluje.

Krausová stejně jako u Sexu pro pokročilé připravovala scénu i kostýmy. „Bude to velice úsporné, minimalistické. Snažila jsem se spíše o atmosféru, kterou má podpořit zadní projekce,“ popisuje herečka a výtvarnice. Místo postele z prvního dílu nyní bude středobodem scény molo u jezera. „Je to hlavně jiné v tom, že děj se odehrává v přírodě, ke které patří i různé zvuky. Jde ale spíše o divočinu v duši než o divočinu přírodní,“ poukazuje.

Vítr ve vztahu

Spolu s Krausovou a Rodenem se zde nyní objeví i třetí postava v podání Kristýny Novákové. „Má roli mladé holky s nezatěžkaným myšlením. Je neukotvená, svobodná, prostě vítr do vztahu Alice s Jindřichem,“ přibližuje herečka postavu Aliciny mladší sestry. „A Kristýna je temperamentní člověk, takže je to bezvadně obsazené,“ pochvaluje si. „Žánrová dvojdomost, tedy že je to dojemné a dramatické, ale i směšné a laskavě ironické, té hře zůstává,“ srovnává Abrahámová s úspěchem prvního kusu, jejž zde taktéž režírovala.

Vzhůru do divočiny je podle jejích slov pestřejší a prý i hlubší. „Řeší se vážnější problémy, co zarezonují s každým. Na této autorce a na obou hrách si vážím, že se zaobírá přirozenou silou každé společnosti, tedy slušnou střední vrstvou, která se zdá nudná a málo atraktivní. Přitom, jak se této vrstvě daří, je určující pro to, aby byla celá společnost zdravá,“ zamýšlí se režisérka šířeji.

Premiéra novinky je v plánu na pondělí 18. září.