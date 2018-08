Jako Jonathan Livingston Racek. Akrobati Losers poletí Vzduchem

„Inspirací je slavná kniha Jonathan Livingston Racek. Předlohu si vybral Matyáš Ramba, jeden z prvních Loserů, tedy členů našeho souboru,“ popisuje Horníček. Ramba už loni připravoval choreografii k povedenému představení Kolaps, nyní se rozhodl využít slavnou knihu, kterou napsal americký spisovatel Richard David Bach.

„Předlohu jsme nikdy neměli, vždy jsme vycházeli z našich nápadů,“ uvažuje Horníček. Losers vytěžili hlavní myšlenku příběhu – překonávání vlastních hranic, čímž v knize racčí hrdina inspiroval ostatní. „Nepoznáte, zda jsou to lidé nebo ptáci, to je na představivosti diváka,“ pokračuje lídr souboru. Spolu se týmem vytvořili tři prostory, ve kterých se hlavní hrdina pohybuje. Perfomery čeká malé pódium, následně sestava tyčí a na závěr nad vším zavěšená síť.

„V představení máme živého muzikanta Vladimíra Mikláše. Oproti Kolapsu zde bude sám. Z hudebních nástrojů bude nejdůležitější cimbál, dále má kytaru a různé krabičky,“ srovnává Horníček hudební stránku s Kolapsem, kde hrála audiosložka taktéž významnou roli. Co se týče lightdesignu, mohou se diváci těšit na znázornění slunce a jeho paprsků. Představení má na Letní Letné premiéru ve čtvrtek 23. srpna, festival jej uvede celkem devětkrát.

„Projekt pak budeme reprízovat v La Fabrice. Na podzim však asi dostane ještě jiný obraz, technicky je to totiž trochu složité, takže teprve na Letní Letné uvidíme, jak se představení bude chovat,“ uvažuje Horníček.

Jeho soubor už delší dobu hledá domovskou scénu, právě pro technickou náročnost jednotlivých představení zatím bezúspěšně. „Jednání teď vypadají velmi slibně, když to dobře dopadne, tak to bude za dva roky,“ naznačuje akrobat. Se svým prvním projektem Losers se nyní přesouvají do Divadla Na Fidlovačce, další představení hrají v La Fabrice.

„Na listopad chystáme ještě jednu premiéru, audiovizuální projekt pro dva s pracovním názvem Under Pressure,“ prozrazuje Horníček. Spolu s Losers na něm spolupracují velká jména – režisér Daniel Špinar a mim Radim Vizváry.