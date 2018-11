Po Evitě či Sartrovi fotografovala v Praze. Modelem jí stál i Kundera

Do Prahy se Francouzka vydala už jako renomovaná fotografka. Na konci šedesátých let byla proslulá třeba svými fotografiemi Evity Perónové, Fridy Kahlo či Jeana-Paula Sartra. Se slavnou mexickou malířkou a jejím mužem Diego Riverou dokonce sdílela pár let jeden domov.



Výjimečná však Giséle Freundová nebyla pouze svým talentem, do dějin se zapsala taktéž jako jedna z prvních žen, kterým se povedlo prosadit v médiu fotografie. V roce 1977 byly její fotografie vystaveny na přehlídce umění documenta 6 v Kasselu. Vlastní retrospektivy v Centre Goerges Pompidou se jí dostalo o čtrnáct let později.

Fascinace Sudkem

Kromě jejích fotografií Galerie hlavního města Prahy vystavuje taktéž snímky Timma Rauterta, který Prahu navštívil ve stejné době. „Při této příležitosti vytvořil řadu portrétů jím obdivovaného Josefa Sudka v umělcově ateliéru na pražském Úvoze,“ píše galerie. Celkem vzniklo asi 40 fotografií, které připomínají místo, kde Sudek od roku 1959 až do své smrti pracoval.

„Můžeme na nich vidět Sudka, jak sedí u stolu bortícího se pod tíhou knih a papírů, dále také až lyricky působící kouty jeho ateliéru, například police plné lahví a lahviček nebo rozestlanou postel a polštáře navršené na židli vedle ní. Mezi tím vším se nacházejí barokní sošky svatých a krucifixy. Sudka je také vidět, jak kráčí po petřínské pláni s obrovským fotoaparátem a stativem na zádech,“ popisuje Noemi Smolik z Galerie hlavního města Prahy.

Expozice bude k vidění v Domě fotografie do 3. února 2019.